Setur Marinaları, Mavi Bayraklı marinalarıyla misafirlerini ağırlıyor
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Setur Marinaları, Mavi Bayraklı marinalarıyla misafirlerini ağırlıyor

Setur Marinaları, Mavi Bayraklı marinalarıyla misafirlerini ağırlıyor
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de marinacılık gelişimini ve denizciliği destekleyen en önemli markalardan Setur Marinaları, Mavi Bayrak aldı.

Türkiye'de marinacılık gelişimini ve denizciliği destekleyen en önemli markalardan Setur Marinaları, Mavi Bayrak aldı.

Setur'un açıklamasına göre, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda 49 ülkede yürütülen ve 38 kriterle incelenen Mavi Bayrak programı çerçevesinde Türkiye'nin en güzel destinasyonlarında bulunan Setur Marinaları, Mavi Bayraklı tesisleriyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi'nin açıkladığı 2021 yılı Mavi Bayrak ödülleriyle, bu yıl Türkiye'de 519 plaj, 22 marina, 6 bireysel yat ve 10 turizm teknesinde Mavi Bayrak dalgalanırken Setur Marinaları da Mavi Bayrak aldı. Denizcilerin farklı beklentilerine kuzeyden güneye 10 marinasıyla cevap veren Setur Marinaları; Antalya, Ayvalık, Çeşme, Finike, Kaş, Kuşadası, Marmaris ve Yalova marinaları ile Mavi Bayrak aldı.

Mavi Bayrak Programı, Avrupa Birliğinin 1987 yılını çevre yılı ilan etmesi ile başladı. Çıkış noktası halk sağlığını korumak ve bunu çevre eğitimi ile bilinçlendirmek olan uygulama, Türkiye'de 1993 yılında başladı.

38 önemli kritere sahip Mavi Bayraklı marinaların, çevre eğitimi ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenlemesi, doğal kaynak verimliliği, çevre dostu ürünler, atık ve atık su yönetimi konularında çevre yönetim faaliyetleri yürütmesi, deniz suyu kalitesine dair temizlik şartlarını sağlaması, hassas, doğal alanların korunması için yasa ve yönetmelik gereksinimlerini karşılaması, deniz kirlenmesi, yangın ve diğer kazalar için acil durum planı ve emniyet tedbirlerini almış olması zorunlu kriterlerden bazılarını oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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