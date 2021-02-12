Setur Marinaları "Güvenli Turizm Sertifikası" aldı
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Setur Marinaları "Güvenli Turizm Sertifikası" aldı

12.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:54
Setur Marinaları

Kovid-19 salgınında ziyaretçilerin tesislerde güvenle konaklamasına imkan veren ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde hayata geçirilen "Güvenli Turizm Sertifikası"nı marina sektöründe ilk kez Setur Marinaları aldı.

Kovid-19 salgınında ziyaretçilerin tesislerde güvenle konaklamasına imkan veren ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde hayata geçirilen "Güvenli Turizm Sertifikası"nı marina sektöründe ilk kez Setur Marinaları aldı.

Setur Marinaları açıklamasına göre, halihazırda Antalya, Ayvalık, Çeşme, Finike, Kaş, Kuşadası, Marmaris ve Yalova olmak üzere Setur Marinları'na ait sekiz marina, programın gerekliliklerini yerine getirerek misafirlerine Güvenli Turizm Sertifikası'yla hizmet vermeye başladı.

Sertifika, tatilini Türkiye'de geçirecek tüm ziyaretçiler için ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede alınması önerilen bir dizi tedbiri kapsıyor.

Konuklar karekodla tüm denetleme bilgilerine ulaşabilecek

Açıklamada verilen bilgilere göre, Setur Marinaları sertifika başvurusunun ardından girdiği süreçte tesisler, ilgili kuruluşun gönderdiği denetçi tarafından hijyen ve sağlık konusunda denetlendi.

Aynı zamanda periyodik olarak kriterlere uygun hizmet verip vermediği kontrol edilen marinalar sertifikayı almaya hak kazandı.

Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip olan Setur Marinaları'na gelen konuklar, belgenin üzerindeki karekod sayesinde de tesis ile ilgili tüm denetleme bilgilerine ulaşabilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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