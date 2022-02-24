Setur, erken rezervasyonda yüzde 1'ini önden ödeyerek tatilini garantileme fırsatı sunuyor

Setur, erken rezervasyonda yüzde 1 önden ödeme ile hem tatili hem de indirimli fiyatları garantileme fırsatı sunarak Kasım 2021'de başlayan erken rezervasyon kampanyasında yüzde 50'ye varan indirimler sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, erken rezervasyon kampanyası, tatil planlayanlara ödemelerini diledikleri gibi seçme olanağı sunarken, isteyenler sektörde ilk kez sunulan sadece yüzde 1 önden ödeme ile tatillerini garantileme olanağından yararlanabilecek.

İsteyen misafirler, ödemeleri için 4 ay erteleme ya da 18 aya varan taksit seçeneğini tercih edebilecek. Sadece yüzde 1'ini önden ödeyip hem tatillerini hem de fiyatları garantileyen misafirler, kalan ödemeyi seyahatlerine 14 gün kala tamamlayabilecek.

Setur, erken rezervasyon kampanyası ile tatilseverlere 2022 yazında Bodrum, Belek, Kemer, Çeşme, Fethiye, Side gibi ana destinasyonlara ek olarak Selimiye, Bozburun, Datça, Cunda, Akyaka, Kaş ve Kalkan gibi destinasyonlarda güvenilir ve fiyat avantajlı tatil imkanı sunuyor.

"Bu yıl erken rezervasyon yapmak geçmiş yıllara oranla çok daha önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, 2022 yaz sezonunda turizmin, özellikle yurt dışından gelmesi beklenen ziyaretçilerle ivmelenmesini beklediklerini belirterek, "Bu nedenle otellerde sezon içinde müsait yer bulmak çok zor olacak. Doluluk oranıyla beraber sezonda oluşacak artan talepten dolayı fiyatlarda da artış yaşayacağımızı öngörüyoruz. Bu yıl erken rezervasyon yapmak geçmiş yıllara oranla çok daha önemli. Misafirlerimiz hem istenilen otelde yer bulmak hem de doğru fiyata rezervasyon yaptırmak istiyorlarsa erken davranmaları gerekecek." ifadelerini kullandı.

Setur olarak, her yıl tatilcilere sundukları erken rezervasyon fırsatında 2022 yaz tatili için yine yüzde 50'ye varan indirimler ve kişilerin tercihlerine göre farklı ödeme seçenekleri ile birlikte sektörde bir ilk olan sadece yüzde 1'ini önden ödeyip indirimli fiyatları garantileme fırsatı da sunduklarını aktaran Temelller, "Son 2 yıldır olduğu gibi tatilcilerimizin güvenliğini her şeyin önünde tutuyor ve gerekli sertifikasyonlara sahip otellerle çalışıyoruz. Misafirlerimizi yurt içinde Güvenli Turizm Sertifikası alan otellere yönlendirmeye ve turlarımızda alınan önlemlere dikkatle uymaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.