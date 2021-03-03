Setur'dan mavi yolculuk turu

Setur, mavi yolculuk turlarıyla güvenli tatil arayışı içinde olanlara seçenekler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4 kişiden 20 kişiye kadar farklı sayıdaki gruplara tekne seçenekleri hazırlayan Setur'un yat ve tekne turlarında, tüm kabinleri kapatmak koşuluyla sadece ailelerin ve çocukların ya da arkadaş gruplarının bir arada olduğu 3 gece 4 günden başlayan ve 7 gece 8 güne kadar değişen özel seyahatler düzenleniyor.

Kabinlerin hepsini kapatmadan, sağlık açısından tüm önlemlerin alındığı tura dahil teknelerde kabin kiralama yöntemiyle de mavi yolculuk turuna katılmak mümkün. Sadece kabin kiralayacak seyahat severlerin çocukları için yaş sınırı ise 10.

Setur'un mavi yolculuk turlarıyla güvenli tatil arayışı içinde olanlara seçenekler sunuyor. Bodrum çıkışlı turlar, Bodrum-Gökova Körfezi-Bodrum rotasında ve Bodrum-Karacasöğüt rotasında iki farklı tur olarak planlandı.

Gökova Turu, Bodrum'dan ayrılışın ardından Orak Adası, Çökertme Koyu, Küfre Koyu, Yedi Adalar, Küfre, Uzun Liman, Ayında Koyu, Kleopatra Adası, Karacasöğüt, Sedir (Cedrae) Adası, Tuzla, Löngöz, Kargılı, Kisebükü, Pabuç Burnu, Yalıçiftlik ve Bodrum rotasını izleyerek bölgenin en eşsiz kıyı ada ve koylarında olağanüstü keyifli bir yolculuk vadediyor.

Daha kısa bir tur olan 3 gece 4 günlük Bodrum-Karacasöğüt turu ise Bodrum, Orak Adası, Çökertme, Yedi Adalar (Kufre,Uzun Liman), İngiliz Limanı, Kleopatra Adası ve Karacasöğüt rotasını izliyor.

Bu turları tercih edenler tekneye binmeden ya da indikten sonra Bodrum'un küçük sokaklarında turlamak, Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne dönüştürülen Bodrum Kalesi'ni, Bodrum Zeki Müren Sanat Müzesi'ni ziyaret etme fırsatı yaratabilirler.

Marmaris çıkışlı turlar ise, Marmaris-Fethiye-Marmaris rotası ile Marmaris-Datça Marmaris rotasını izleyen iki farklı seçenek sunuyor.

Marmaris-Datça-Marmaris turu rotası

Fethiye Turunda misafirler, Ekincik Körfezi, Dalyan, Batık Hamam, Tersane Adası, Kızılada ve Göcek Körfezi rotasını izleyerek adını denize gömülü muhteşem eski bir hamamdan alan Batık Hamam Koyu'na varacaklar.

Ardından tekne antik çağda Telmessos olarak adlandırılan Likya Uygarlığı'nın Karia ile birlikte batıdaki en önemli şehri olan Fethiye'ye ulaşacak.

İsteyenler opsiyonel olarak düzenlenecek safari turuna da katılabilecek. Tekne daha sonra Göcek adası, Yassıca Adaları rotasını izleyerek yolculuğun 6. gününde Bedri Rahmi Koyu, çevresini saran yemyeşil doğa ve içerisinde caretta carettaların yüzdüğü berrak suları ile bozulmamış bir yapıya sahip olan Sarsala Koyu'na ve ardından Ağa Limanı'na ulaşacak.

Son gün ise Kumlubük Koyu ve Cennet Adası üzerinden Marmaris'e dönülecek.

Marmaris-Datça-Marmaris turunda ise rota, Arap Adası, Bozukkale (Loryma), Datça, Aktur, Bencik, Orhaniye, Selimiye, Kocaada, Dirsek Bükü, Bozburun, Kumluk, Kadırga, Cennet Adası olarak belirlendi. 9 kulesi olan ve bir yanı eksik olduğu için Bozukkale adını alan Loryma tarihte Peleponnes Deniz Savaşları'nda Atina gemileri için kullanılmış olmasıyla biliniyor.

M.Ö. 395 yılında Atinalı kumandan Karor, Knidos Savaşı'ndan önce gemilerini burada toplamış ve İ.Ö. 305 yılında Antigonos'un oğlu Demetrios da Rodos'a yaptığı saldırı hazırlıkları için bu limanı seçmişti.

Rota üzerindeki Bencik ise Hisarönü Körfezi'yle Gökova Körfezi'ni ayıran yarımadanın en dar yerinde bulunuyor. M.Ö. 550'li yıllarda Knidoslular; Datça Yarımadası'na gelen Pers ordusuna karşı bir savunma hattı olarak yarımadanın bir kilometrelik en dar yerini kazarak açmak ve Gökova Körfezi'yle Hisarönü Körfezi'ni birleştirmek istemişlerdi.

Böylece iki deniz birleşecek, yarımada tam bir ada olacak, savunma kolaylaşacaktı. Bu proje başladı ancak başarılamadı ve Persler Knidos'u ele geçirdiler.

Kemer- Kekova- Kemer Mavi Yolculuk Turu ise Kemer, Olympos, Adrasan Çavuş Koyu, Demre, Çayağzı, Gökkaya Koyu, Tersane, Üçağız, Simena, Kekova, Porto Ceneviz Limanı, Phaselis, Ayışığı Koyu rotasını takip ediyor.

Antik Likya'nın en önemli liman kentlerinden ve tarih boyunca mitolojiye konu olan Olympos Antik Kenti, 3200 metrelik muhteşem sahili, endemik bitkileri ve pansiyon olarak kullanılan meşhur ağaç evleri ile bütün dünya tarafından tanınıyor.

Konumu nedeniyle korsanların da saklanma bölgesi olduğu biliniyor. Tarihe meraklı misafirler bir sonraki durak olan Demre'de Noel Baba ve bir Likya kenti olan Myra Harabeleri gezisine ve yolculuğun daha sonraki günlerinde düzenlenecek Kaş- Saklıkent gezisine katılabilirler.

Simena'da, 300 kişilik tiyatro kalıntıları ve Ceneviz Kalesi'ni gezme fırsatı bulabilirler ve M.Ö. VII. yüzyılda Rodosluların kolonisi olarak kurulan, 3 ayrı doğal koya sahip olan, antik çağda parfüm ticareti ile ünlü Phaselis Koyu'nda sahildeki antik kent de gezebilir.

Kemer'den Antalya'ya geçerek kent merkezinde bulunan Hadrianus Kapısı, Kale Kapısı, Saat Kulesi, Şehir Surları, Kale İçi, Kesik Minare, Antalya Arkeoloji Müzesi ile şehrin sembolü sayılan Yivli Minare Camisi gibi eserleri de gezebilirler.

"Tekneler düzenli dezenfekte ediliyor ve her tur değişimi öncesinde tam dezenfeksiyon yapılıyor"

Mavi Yolculuk Turları Koronavirüs (Kovid-19) Tedbirleri şu şekilde belirtildi:

"Tekneler düzenli dezenfekte ediliyor ve her tur değişimi öncesinde tam dezenfeksiyon yapılıyor; Mürettebat maske, eldiven vb. kişisel koruyucu ekipman kullanıyor; Yat ortak kullanım alanında el dezenfektanı bulunuyor; Tekne girişlerinde, misafirlere temassız ateş ölçümü yapılıyor el dezenfeksiyonu sunuluyor. Talep edilmesi halinde misafirlere verilmek üzere, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulunuyor. Personele tur öncesinde ve gerekli hallerde ateş ölçümü yapılıyor; İşletmeler tarafından, yatçı, misafir ve müşterilerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik rahatsızlıkları, Kovid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme isteniyor ve kayıtları muhafaza ediliyor; Tur başladıktan sonra tur süresince yatlara, diğer teknelerden ve karadan misafir kabul edilmiyor.

Hastalık belirtileri gösteren müşteri ve personele uygulanacak işlemler Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Kovid-19 rehberine göre yürütülüyor;Tekne girişinde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, uygulanan ve uyulması gereken Kovid-19 tedbirleri ve kurallarına ilişkin yazılı ve görsel bilgilendirme panoları yer alıyor; Yeme içme hizmetleri mümkünse kapalı paketli olarak hijyen koşulları çerçevesinde servis ediliyor. Bu duruma servis malzemeleri (çatal, kaşık, bıçak, tabak, bardak vs.) çevreye en az zarar verecek şekilde üretilmiş tek kullanımlık ürünler kullanılarak yapılıyor, tur sonunda bunların geri dönüşüm atık ünitelerine boşaltılıyor. Tek kullanımlık ürünlerin kullanılmaması durumunda, servis malzemeleri bulaşık makinasında yıkanıyor. Mutfak dışında başka bir bölümde mangal vb. yemek pişirme alanı oluşturulamıyor; İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilim Kurulu ve kamu kurum ve kuruluşlarının uygun göreceği diğer tüm tedbirler alınıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız