Setur'dan gruplara özel güvenli mavi yolculuk
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Setur'dan gruplara özel güvenli mavi yolculuk

Setur, salgın döneminde güvenli tatil yapmak isteyen, kalabalığa karışmadan sadece aileleri ya da güvendikleri arkadaşlarıyla bir arada olmayı tercih edenler için yurt içinde güvenli mavi yolculuk tur seçeneğini hayata geçirdi.

Setur'dan gruplara özel güvenli mavi yolculuk
08.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:13

Setur, salgın döneminde güvenli tatil yapmak isteyen, kalabalığa karışmadan sadece aileleri ya da güvendikleri arkadaşlarıyla bir arada olmayı tercih edenler için yurt içinde güvenli mavi yolculuk tur seçeneğini hayata geçirdi.

Setur'un açıklamasına göre, şirket, kültür turları kapsamında düzenlediği mavi yolculuk tur seçenekleri ile tatil özlemini gidermek isteyenleri bekliyor.

Setur, kabin sayıları 3 ila 10 arasında değişen farklı boyutlardaki yat ve tekne turlarında, tüm kabinleri kapatmak koşuluyla sadece ailelerin ya da arkadaş gruplarının bir arada olduğu 7 gece-8 gün süren özel seyahat deneyimleri sunuyor. Tatil yeri olarak engin mavilikleri seçenler, bu sayede sevdikleriyle doyasıya vakit geçirebiliyor.

Mavi yolculuk turlarının yanı sıra tekne kiralama konusunda da çeşitli fırsatlar sunan Setur, tatilseverleri bekliyor. Teknedeki personelin sağlık durumu, tekneleri sağlayan Barbaros Yachting firması tarafından takip edilecek ve tüm tekne personeline düzenli olarak Kovid-19 testleri yaptırılarak sağlık güvenliği sağlanacak. Ayrıca, üyesi olduğu Türk Yat Acenteleri Birliği Derneği'nin (TYBA) aldığı ortak kararla tüm yatlarda her misafir değişiminde zorunlu hale getirilen dezenfekte ve hijyen işlemleri uygulanacak.

Setur'un haziranda başlayan gruplara özel mavi yolculuk turları Bodrum ve Marmaris çıkışlı olmak üzeri iki farklı rotada gerçekleşecek. Bodrum çıkışlı tur, Gökova Körfezi rotasını takip ederek tekrar Bodrum'a dönecek. Marmaris çıkışlı tur ise Fethiye rotasının ardından Marmaris'te sona erecek.

Mavi yolculuk turlarında koronavirüs tedbirleri

Verilen bilgiye göre, mavi yolculuk turlarında teknelerin düzenli dezenfeksiyonu yapılıyor, her tur değişimi öncesinde tam dezenfeksiyon sağlanıyor. Bu işlemlerin belgelendirilmesi, Seyir İzin Belgesi alınması esnasında liman başkanlığınca kontrol ediliyor.

Mürettebat tarafından maske, eldiven ve benzeri kişisel koruyucu ekipman kullanılıyor. Yat ortak kullanım alanına el dezenfektanı konuluyor. Tekne girişlerinde, misafirler temassız ateş ölçümü uygulamaları ve el dezenfeksiyon imkanı ile karşılanıyor. Talep edilmesi halinde misafirlere verilmek üzere maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulunduruluyor. Personele tur öncesinde ve gerekli hallerde ateş ölçümü yapılıyor.

İşletmeler tarafından yatçı, misafir ve müşterilerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik rahatsızlıkları, Kovid-190 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme isteniliyor ve kayıtları muhafaza ediliyor. Tur başladıktan sonra tur süresince yatlara, diğer teknelerden ve karadan misafir kabul edilmiyor.

Hastalık belirtileri gösteren müşteri ve personele uygulanacak işlemler Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı Kovid-19 rehberine göre yürütülüyor. Konaklamalı deniz turizmi araçları için hastalık şüphesi gösteren misafir veya personel belirlenmesi halinde yetkililere haber veriliyor, sağlık kuruluşu tarafından hasta, devir alınıncaya kadar izole ediliyor, hizmetleri güvenlik tedbiri alınmış personelce sağlanıyor.

Kovid-19 teşhisi konmuşsa hizmetin sona ermesinden sonra kişinin temas ettiği bütün alanlar standartlara uygun malzeme ile dezenfekte ediliyor ve havalandırılması sağlanıyor. Tekneler tamamen dezenfekte edilmeden yeni sefere çıkarılmıyor.

Tekne girişinde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, uygulanan ve uyulması gereken Kovid-19 tedbirleri ve kurallarına ilişkin yazılı ve görsel bilgilendirme panoları düzenleniyor.

Yeme içme hizmetleri mümkünse kapalı paketli olarak hijyen koşulları çerçevesinde servis ediliyor. Bu duruma servis malzemeleri (çatal, kaşık, bıçak, tabak, bardak ve benzeri) çevreye en az zarar verecek şekilde üretilmiş tek kullanımlık ürünler kullanılarak yapılıyor, tur sonunda bunların geri dönüşüm atık ünitelerine boşaltılması sağlanıyor. Tek kullanımlık ürünlerin kullanılmaması durumunda servis malzemeleri bulaşık makinesinde yıkanıyor.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilim Kurulu ve kamu kurum ve kuruluşlarının uygun göreceği diğer tedbirler alınıyor.

Kaynak: AA

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