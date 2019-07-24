Setur'da Mali Genel Müdür Yardımcısı Ardan Aksade oldu

Turizm şirketi Setur'un yeni Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ardan Aksade oldu.

Aksade, 2017 yılından bu yana icra ettiği Tüpraş'ın iştiraki olan Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği'ndeki Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılarak 1 Temmuz'dan itibaren, Setur Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

Ardan Aksade, 2005'te Koç Holding Denetim Grubu'na katılarak, Dayanıklı Tüketim Grubu bünyesinde bulunan şirketlerin yurt içi ve yurt dışında denetim çalışmalarında bulundu. 2007 yılında Tüpraş'ta Denetim Müdürü olarak göreve başlayan Aksade, risk yönetimi ve kurumsal uyum projelerini yürüterek çalışma alanını genişletti. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA