Setur, "Butik Kars-Erzurum Turu" düzenliyor

Setur, şubat ayı boyunca bölgedeki tarihi ve doğal güzelliklerin görülebileceği Butik Kars-Erzurum Turu düzenliyor.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, 3 günlük tur; Erzurum, Sarıkamış, Kars, Çıldır Gölü, Kars Kalesi, Kars sokakları ve Ani Antik Kenti'ni kapsıyor.

Katılımcılar, bölgedeki en nadide eserlerden 800 yıllık ve 60 bin kişi kapasiteli Erzurum Ulu Cami, 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında yapılan Çifte Minareli Medrese, İpek Yolu'nun en önemli geçişlerinden 700 yıllık Çoban Dede Köprüsü gibi tarihi yapıları da gezme ve görme fırsatı buluyor.

Ayrıca, Türkiye'nin yüksek rakımda bulunan tatlı su göllerinin en etkileyicilerinden olan ve kış mevsiminde tamamıyla buz tutan Çıldır Gölü'nde kızakla gezebiliyor.

Turun Kars bölümünde ise Klasik Ortodoks mimarisine sahip olan Havariler Kilisesi, Kümbet Cami, 12. yüzyıldan kalma Kars Kalesi ziyaretleri yer alıyor. Osmanlılar döneminde yenileme geçirmiş kale, Kars manzarasını fotoğraflamak için de olağanüstü bir nokta olma özelliği taşıyor.

19. yüzyılda Ruslar tarafından kilise olarak yaptırılan ve Kars'ın kurtuluşundan sonra camiye çevrilen Fethiye Cami, Kars'a 50 kilometre mesafedeki UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne dahil edilen Ani Antik Kenti de tur kapsamında ziyaret edilecek tarihi mekanlar arasında bulunuyor.

Turun son gününde en önemli antik alanlardan Ani Antik Kenti'nde rehber eşliğinde yürüyerek gerçekleştirecek gezide, Surlar ve Aslanlı Kapı, Menuçehr Cami, Aziz Gregor Kilisesi, Surp Kirkor Kilisesi, Keçel Kilise, Büyük Katedral ziyaret ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan