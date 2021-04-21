Setur'a "En İyi İş Yeri" ödülü
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Setur'a "En İyi İş Yeri" ödülü

Setur'a 'En İyi İş Yeri' ödülü
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, çalışan deneyimini odağına alan uygulamaları sayesinde Kincentric Türkiye Best Employers (En İyi İşyerleri) Araştırması'nda 2020 "En İyi İş Yeri" ödülünü kazandı.

Türkiye'nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, çalışan deneyimini odağına alan uygulamaları sayesinde Kincentric Türkiye Best Employers (En İyi İşyerleri) Araştırması'nda 2020 "En İyi İş Yeri" ödülünü kazandı.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı alanında dünyaca tanımış Kincentric'in 50 yılı aşkın süredir çalışanlarla yaptığı ve iş yeri mükemmelliğini ölçümlediği araştırmalarla hazırlanan Kincentric Türkiye Best Employers Araştırması kapsamında, 2020 "En İyi İş Yeri" ödülüne layık görüldü.

Setur, 2019 Best Employers Programı'nda, Kincentric Türkiye'nin veri tabanında bulunan 50 farklı sektör ve 400 şirket arasından yaklaşık 200 şirketin değerlendirildiği, çalışan bağlılığı ve çalışan deneyimini etkileyen (kariyer olanakları, eğitim ve gelişim imkanları, marka gibi) diğer iş unsurlarında önemli gelişme gösteren 10 şirket arasında yer alarak "Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülünü" de almaya hak kazanmıştı.

"Çalışan odaklı yaklaşımımız ile yolumuza devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez, Setur olarak insan kaynakları yaklaşımlarının merkezinde, müşteri memnuniyetinin mutlu çalışanlardan geçtiği felsefesinin yer aldığını belirtti.

Sektörün tercih edilen işvereni olmayı çok önemsediklerini ve uzun yıllardır bu hedefle çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:

"Bu ödülü Çalışan Bağlılığı Araştırmaları sonuçlarında gösterdiğimiz başarı ve çalışan deneyimini odağına alan uygulamalarımız ile aldık. 2020 yılında salgın döneminin olumsuz etkilerini en aza indirmek, maddi ve manevi anlamda çalışanlarımızın yanlarında olduğumuzu hissettirmek, dijital araç ve uygulamalar ile Türkiye'nin farklı lokasyonlarında çalışan arkadaşlarımıza ulaşarak etkileşim sağlamak ile beraber, psikolojik ve fiziksel sağlıklarını korumak ve fayda ile değer yaratmak için çeşitli uygulamalar hayata geçirdik.

Yaptığımız çalışmaların Kincentric gibi İK sektörünün önemli markalarından biri tarafından onaylandığını görmek bizim için doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesi. Bu ödül ile içinde bulunduğumuz zorlu dönemde bile ekip ruhunu kaybetmemenin önemini vurgulamış olduk. Setur olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışan odaklı yaklaşımımız ile yolumuza devam edeceğiz."

Türkiye'de 2006 yılından bu yana uygulanan ve ülkenin en geniş katılımlı işyeri araştırması olan Best Employers (En İyi İş Yerleri) Programı'nda ödül alan şirketler Çalışan Bağlılığı'nın yanında "Çeviklik, Bağlı Kılan Liderlik ve Yetenek Odağı" endekslerine göre belirlendi.

Dünyada 20 yıldır yürütülen Best Employers (En İyi İşyerleri) Programı, 78 farklı pazarda uygulanıyor ve sadece son 5 yılda 4 binin üzerinde farklı şirket programa dahil oldu. Program bu çalışmalar kapsamında, dünyada 15 milyon çalışana ulaşarak, çalışanların görüşleri doğrultusunda En iyi İş Yerleri'ni belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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