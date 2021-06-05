Sette talihsiz kaza... Çağrı Erceber'in alnı kırıldı
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Sette talihsiz kaza... Çağrı Erceber'in alnı kırıldı

Sette talihsiz kaza... Çağrı Erceber'in alnı kırıldı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Dizinin final bölümü için karşı karşıya gelen iki oyuncunun dövüş sahnesi talihsiz bitti.

Dizinin final bölümü için karşı karşıya gelen iki oyuncunun dövüş sahnesi talihsiz bitti.

Erceber o anları şöyle anlattı:

"Sezon finalini çekiyorduk. Bu yüzden kaptırmıştık. Tolga bir anda bana kafa attı. Alnımda 3 kırık oluştu. İlk etapta Tolga'nın burnu kırıldı zannettim. Yere düşüp bağırmaya başladı. Ben alnım kırılmasına rağmen anlamadım. Ancak elimi alnıma götürüp o çöküntüyü hissedince panikledim. Apar topar hastaneye götürdüler. Alın bölgemde darbeden kaynaklı 3 kırık meydana gelmiş."

Kaynak: Hürriyet

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Sette talihsiz kaza... Çağrı Erceber'in alnı kırıldı - Haberler Magazin
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