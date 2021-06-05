Sette talihsiz kaza... Çağrı Erceber'in alnı kırıldı

Dizinin final bölümü için karşı karşıya gelen iki oyuncunun dövüş sahnesi talihsiz bitti.

Dizinin final bölümü için karşı karşıya gelen iki oyuncunun dövüş sahnesi talihsiz bitti.

Erceber o anları şöyle anlattı:

"Sezon finalini çekiyorduk. Bu yüzden kaptırmıştık. Tolga bir anda bana kafa attı. Alnımda 3 kırık oluştu. İlk etapta Tolga'nın burnu kırıldı zannettim. Yere düşüp bağırmaya başladı. Ben alnım kırılmasına rağmen anlamadım. Ancak elimi alnıma götürüp o çöküntüyü hissedince panikledim. Apar topar hastaneye götürdüler. Alın bölgemde darbeden kaynaklı 3 kırık meydana gelmiş."

Kaynak: Hürriyet