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Sette eşe özel istekler

Sette eşe özel istekler
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Iman Elbani, 'Aziz' dizisinden alacağı ücreti kimsesiz çocukla bağışlayarak takdir toplamıştı. Murat Yıldırım, ilk kez kamera karşısına geçen eşi için yapımdan özel taleplerde bulundu. İşte detaylar...

Murat Yıldırım'ın başrolünde oynadığı ' Aziz' dizisine eşi Iman Elbani'de dahil oldu. İlk kez kamera karşısına geçen eşi için oyuncu da yapımdan özel taleplerde bulundu. Kulislerinin ayrı olmasını isteyen Yıldırım, ayrıca eşinin rahat hazırlanması ve rolüne konsantre olması için ayrı bir karavan talep etti. Bir süre eşiyle kendisine aynı sahneler yazılmaması için senaristlere ricada bulunan oyuncu sette sıkıntı yaşamamak için her şeyi düşünmüş. Bu arada Elbani diziden alacağı ücreti bağışlayarak takdir topladı.

Sette eşe özel istekler

Show TV'de yayınlanan Aziz, dünyaca ünlü Poldark dizisine benzetildi

Show TV'de yayınlanan Aziz, dünyaca ünlü Poldark dizisine benzetildi

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