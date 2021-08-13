Sette başlayan aşkları tam gaz sürüyor
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Sette başlayan aşkları tam gaz sürüyor

Sette başlayan aşkları tam gaz sürüyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin setinde başlayan aşkları tam gaz süren Zeynep Elçin ve Görkem Doğan çifti, tatil için Datça'yı tercih etti. İşte detaylar...

Doğayla iç içe bir tatil yapmayı tercih eden sevgililer, gün boyunca denize girip doğada uzun yürüyüşler yaparak tatillerini geçirdiklerini söyledi.

"AMSTERDAM'A GİTMEK İSTİYORUZ"

Pandemi sürecinden dolayı çok uzun zamandır seyahate çıkma planı yaptıklarını söyleyen Zeynep Elçin, Demir Kadın Neslican filmindeki sahnesi biter bitmez yola çıktıklarını ve en kısa zamanda Amsterdam'a gitmeyi istediklerini de belirtti.

Sette başlayan aşkları tam gaz sürüyor

Kaynak: Snob Magazin

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