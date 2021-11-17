Setri Nur 'Bayiler Buluşması' Ankara'da gerçekleşti

ANKARA (DHA) - GELİNLİK sektörünün önemli markalarından Setri-Nur, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren bayilerini Ankara'da düzenlenen 'Bayiler Buluşması' organizasyonunda bir araya getirdi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda, Setri-Nur Yönetim Kurulu Başkanı Suna Özdemir ile Türkiye genelinde hizmet veren bayi temsilcileri yer aldı. Toplantıda, 2022 sezonundaki yeni kurumsal yapı ve ortak yapılacak çalışmalar görüşüldü. Organizasyon kapsamında Mustafa Taş ve Yasin Keleş konser verdi. Ayrıca Dostlar Konağı Halk Oyunu Ekibi gösterilerini sergiledi. Bayi temsilcileri, yeni sezona hazırlık öncesi düzenlenen eğlencede moral depoladı. Program sonunda plaket ve hediye takdimleri yapıldı. DÜNYADA OLMAYAN GELİNLİK TASARIMI

Setri-Nur Yönetim Kurulu Başkanı Suna Özdemir, pandemi sürecinde etkilenmeden en iyi şekilde hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Türkiye'de evliliğin çok önemli bir değer olduğunu belirten Özdemir, 'Bizlerde bu değere değer katmak adına markamızla elimizden geleni yapıyoruz. Gelinlerimiz hayallerinde kurdukları ne ise, tasarımlarımızla onlara elimizden geldiği kadar güzel hizmetler vermeye çalışıyoruz. Biz bu hizmeti verirken de pandemi sürecinden ya da herhangi bir süreçten etkilenmiyoruz. 2022 sezonunda büyük sürprizlerimiz olacak. Şu anda Türkiye'de belki de dünyada olmayan bir gelinlik tasarımı yapıyorum. Dünyada eşi yok. Büyük bir tasarım olacak. Taştan, pul payetlerden, boncuklardan uzak tamamen bu zamanın getirdiği, bu yüzyıla göre bir gelinlik hazırlıyoruz. Gençler bizi takip etsin. Hayallerini süsleyen gelinliği biz icat edeceğiz' dedi.

'DÜNYA MARKASI OLACAK'

Setri Nur'un 2022'de dünya markası olacağını vurgulayan Özdemir, 'Bununla alakalı bütün planlamalarımızı, projelerimizi hayata geçiriyoruz. 2022'de tamamen Katar, Dubai, Suudi Arabistan bunun yanında Almanya, Fransa, Hollanda'da bayilik ağlarına devam eden büyüyen bir firma olarak Setri Nur Türkiye'de en üst zirvede yerini alacak. Ayrıca, 2022'de Setri Nur'un büyüme hedeflerinden paylarını bayilerimize de yayacağız. Bu paydan onlarda nasibin alacak. Geçen yıllarda Setri Nur bayileri Türkiye'deki bütün illerde 1'inci sırayı hep korudular. Bundan sonrasında da hem zirveyi koruyacağız hem liderliğimize devam edeceğiz hem de daha fazla kazanımları elde edeceğiz. Bunların tüyolarını kendilerine vereceğiz' ifadelerini kullandı.