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Setlere dönüyor! İşte yeni projesi...

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Setlere dönüyor! İşte yeni projesi...

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz yeni proje için Adana'ya gidiyor Uzun süredir ekranlarda yer almayan Serenay Sarıkaya, setlere dönüyor. Güzel oyuncu yeni projesinde Burak Deniz'le başrolü paylaşacak. İkili çekimler için Adana'ya gidecek. İşte detaylar...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ekranlara dönüyor. Yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği yeni projenin başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz yer alacak. Projenin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşecek. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz yeni projenin çekimleri için Adana'ya gitti. Çekimlerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Setlere dönüyor! İşte yeni projesi...

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Haber: Setlere dönüyor! İşte yeni projesi... - Haberler Magazin
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