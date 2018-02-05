SETCARD Sivas Belediyesi Tarafından Takdirname Layık Görüldü ve Bunu Hak Etti

Hayat Ağacı Derneği ile iş birliği yapan Sivas Belediyesi'ne bağlı sosyal yardım işleri müdürlüğü SETCARD projesi ile birlikte gerçekten mükemmel bir adım atmış durumda. Projenin önemli bir parçası olan bundan sonraki süreçte ekmek ve yemek ihtiyacı olan insanların artık aylık fiş alma zorunluluğu tamamen ortadan kalkacak gibi görünüyor. Aslında Sivas bölgesinde SETCARD çalışmaları önemli bir pilot uygulama olarak görülebilir. Özellikle bu işte yardımdan faydalanan insanların görüş ve fikirleri gerçekten çok büyük önem taşımaktadır. Her bir aile ferdinin sayısına göre dijital kart gerekli tanımlama ile birlikte yemek ve ekmek ihtiyacını karşılayacak bir projeyi başlatmış durumda. Dijital kart kendi bünyesine tanımlı olan ekmek adedi ile birlikte insanların aylık ihtiyacını daha sağlıklı koşullarda karşılaması için iyi bir fırsat oluşturuyor.

Başarılı uygulama Sivas Belediyesi'ni çok memnun ettiği gibi SETCARD takdirnamesi gerçekten bu konudaki başarılı adım için iyi bir örnek ve sonuç olarak dikkat çekiyor. Özellikle pek çek belediyenin bu konuda yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri bilinirken dijital kart kullanımı giderek daha da yaygınlaşacak gibi görünüyor. Bundan sonra yardımsever ve insanların hizmetine koşan derneklerin bu tip teknolojileri ile birlikte hizmetlerini daha verimli bir noktaya taşıması bekleniyor. Her şekilde sevindirici bir haber olarak algılanan bu gelişim özellikle ihtiyaç sahiplerinin faydalandığı muazzam bir teknoloji olarak kendini gösteriyor.

Yardımlaşma ve dayanışma konusunda kendine ilke ve görev belirlemiş olan çok sayıda kuruluş var ve bu kuruluşlar özverili bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Aslında bu konuda iyiliksever derneklerin konu ile alakalı olarak bilgilendirilmesi çok büyük önem taşıyor. SETCARD projesi ve Sivas Belediyesi iyi niyet uygulaması olan proje pek çok yerde derhal harekete geçirilmesi gereken bir çalışma olarak kendini gösteriyor.