Setcard'larını Alan İhtiyaç Sahiplerine Artık Alışveriş Daha Kolay

Sivas Belediye Başkanlığı ile SET Kurumsal Hizmetler A.Ş. tarafından ortaklaşa başlatılan proje kapsamında ihtiyaç sahiplerine tanımlanacak dijital kartlar sayesinde yapılacak alışverişler daha sağlıklı ve kolay bir şekilde olacak.

Gelişen teknoloji çağına ayak uyduran Sivas Belediye Başkanlığı ve SETCARD işbirliğiyle teknolojik yardım yöntemi hayata geçirildi. Proje kapsamında artık gıda ve ekmek yardımı almak daha kolay ve sağlıklı koşullarda gerçekleşecek. Projeye destek veren SET Kurumsal Hizmet A.Ş. tarafından ihtiyaç sahiplerinin mevcut bilgilerinin bulunduğu aile fertlerine tanımlı dijital kartlar veriliyor. Hayata geçirilen sosyal yardım projesinde SETCARD'larını alan vatandaşlar da durumdan memnun.

Sivas Belediyesi ve SETCARD işbirliği ile hayata geçirilen ve olumlu sonuçların doğduğu sosyal yardım projesinde, SET Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin ilerleyen zamanlarda başka belediye ve dernekler ile farklı projelerde de yan yana gelmesi bekleniyor. - KOCAELİ