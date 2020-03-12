SETBİR, koronavirüse karşı tüketicileri uyardı
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Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

SETBİR, koronavirüse karşı tüketicileri uyardı

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), koronavirüse karşı tüketicileri uyarırken, alınacak önlemlerden bir tanesini ambalajlı gıda tüketmek olduğunu bildirdi.

12.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:14
SETBİR, koronavirüse karşı tüketicileri uyardı

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), koronavirüse karşı tüketicileri uyarırken, alınacak önlemlerden bir tanesini ambalajlı gıda tüketmek olduğunu bildirdi.


Çin'de ortaya çıkıp 117 ülkeye yayılan ve bu süreçte binlerce ölüme yol açan koronavirüs, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de de tespit edildi. Virüse karşı alınacak kamusal önlemler bir yana, korunmak için kişisel önlemler almak da gerekli. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) bu önlemlerden birinin de ambalajlı gıda tüketmek olduğunu bildirdi.


SETBİR'in açıklaması şöyle: "Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (küresel salgın) olarak ilan edildi. Virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'de salgının kaynağı konusunda çeşitli söylentiler bulunmakla birlikte net bir köken tanımı yapılamıyor. Genel kabul gören yaklaşım, virüsün hayvandan insana geçtiği ve salgın konumuna gelişinde ise insandan insana bulaşmasının etkili olduğu yönünde.


Koronavirüs ağırlıklı olarak öksürme, hapşırma gibi yollarla saçılan damlacıklarla ve hastaların virüs bulaştırdığı yüzeylerle temas yoluyla insandan insana geçiyor. Virüsün ülkemizde de ölümlere neden olma ihtimaline karşılık, gerek Sağlık Bakanlığı'nın gerekse konunun uzmanı hekimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının uyarılarını dikkate almakta yarar var. Alınacak temel önlemlerin başında ise el-yüz temizliğine dikkat etmek geliyor. Başlangıç olarak bir parça sabun ve biraz ılık su, koronavirüsten uzak durulmasını sağlayabilir. Ama bunun ötesinde de alınabilecek başka kişisel önlemler var. Bunların başında da ambalajlı gıda tüketmek geliyor.


Hem Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) hem de Alman Federal Risk Değerlendirme Kurumu (BfR), koronavirüs ile gıda tüketimi arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığını belirtiyor. Ne var ki açıkta ve ambalajsız gıda satan kişilerin koronavirüs taşıması durumunda, onların öksürüğü ve hapşırığı ile virüsün gıdaya da bulaşması ve bu gıdanın tüketimine bağlı olarak diğer insanlara geçmesi mümkün.


Genel gıda hijyen kurallarına uygun olarak üretilen ve yeterince pişirilen gıdaların koronavirüs riski içermediği Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bildirilmekte. Dolayısıyla, kayıtlı gıda üreticileri tarafından üretilen ambalajlı gıdaları tüketmek, virüse karşı alınacak ciddi önlemlerden bir başkası. SETBİR olarak tüketicilerimize tavsiyemiz, açıkta satılan ambalajsız gıdalardan uzak durmaları, hijyenik koşullarda üretilmiş ambalajlı gıdaları tüketmeleri." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Manşet

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