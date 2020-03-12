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Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Ekonomi

SETBİR'den koronavirüse karşı "ambalajlı gıda tüketin" önerisi

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, "Koronavirüse karşı alınacak kişisel önlemlerden birisi de ambalajlı gıda tüketmek.

12.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:44
SETBİR'den koronavirüse karşı

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, "Koronavirüse karşı alınacak kişisel önlemlerden birisi de ambalajlı gıda tüketmek." ifadesini kullandı.

Tezel, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kamusal ve kişisel önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edildiğini anımsatan Tezel, "Alınacak temel önlemlerin başında ise el yüz temizliğine dikkat etmek geliyor. Başlangıç olarak bir parça sabun ve biraz ılık su, koronavirüsten uzak durulmasını sağlayabilir. Ama bunun ötesinde de alınabilecek başka kişisel önlemler var. Koronavirüse karşı alınacak kişisel önlemlerden birisi de ambalajlı gıda tüketmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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