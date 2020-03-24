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Türkiye, Ekonomi

SETBİR'den 'evde kal' mesajı

SETBİR Başkanı Tarık Tezel, "Süt ve kırmızı et sektörleri çalışmaya üretmeye devam ediyor ama siz evde kalın" dedi.

24.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:16
SETBİR'den 'evde kal' mesajı

SETBİR Başkanı Tarık Tezel, "Süt ve kırmızı et sektörleri çalışmaya üretmeye devam ediyor ama siz evde kalın" dedi.

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, koronavirüs salgını ile baş edilmeye çalışılan şu günlerde, süt ve kırmızı et sektörlerindeki durum ile birlik üyelerinin çalışmalarını değerlendirerek, kamuoyunun beklentilerine cevap verdi.

Tezel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya ve Türkiye bir koronavirüs salgını ile mücadele ederken, virüse karşı başta ellerimizi yıkamak ve evde kalmak olmak üzere alınması gereken kişisel tedbirlerden biri de hem bağışıklık sistemimizi hem de genel vücut direncimizi güçlü tutmak. Sağlıklı bir yaşamın önemli ögelerinden biri hayvansal protein tüketimi. Burada da hayvansal proteinin en önemli iki kaynağı süt ve kırmızı et tüketimi öne çıkıyor.

Türkiye'de mevcut 17 milyon 670 bin büyükbaş hayvan içindeki 6 milyon 660 bin baş sağılır süt ineği ile 48 milyon 481 bin baş küçükbaş hayvan içindeki 25 milyon 308 bin sağılır koyun-keçi, her gün sağılmak, sağılan süt toplanmak ve işlenmek zorunda.

Bu süreçte uzmanlıkları ve insanüstü gayretleri ile yanımızda olan başta hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza, yanı sıra veteriner hekimlerimize, gıda mühendislerimize, ziraat mühendislerimize, teknikerlerimize, bu lojistiği özveri ile sağlayan süt toplama merkezi sorumlularımızdan şoförlerimize, çiftliklerimizde ve fabrikalarımızda çalışan arkadaşlarımıza, bakkallarımıza ve market çalışanlarımıza, kısaca değer zincirimizin tüm halkalarının temsilcilerine ne kadar teşekkür etsek az. Sorun küresel, mücadele ulusal. Biz süt ve kırmızı et sektörleri, çiftliklerimizin ve fabrikalarımızın kapılarını kapatamıyoruz, evde kalamıyoruz ama tüketicimiz evde kalsın, ürünlerimiz onlara mutlaka ulaşacaktır. Açık gıdadan uzak durun, ambalajlı gıda tüketin, evde kalın, sağlıklı kalın." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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