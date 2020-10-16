SETBİR'den Dünya Gıda Günü açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SETBİR'den Dünya Gıda Günü açıklaması

16.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:40
SETBİR'den Dünya Gıda Günü açıklaması

Her yıl 16 Ekim'de kutlanan Dünya Gıda Günü vesilsiyle SETBİR'den açıklama yapıldı.

Her yıl 16 Ekim'de kutlanan Dünya Gıda Günü vesilsiyle SETBİR'den açıklama yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 1945 yılında kurulduğu gün olan 16 Ekim, BM üyesi ülkelerde her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutluyor. Bu yıl 75. kuruluş yıldönümünü kutlayan FAO'nun yine bu yıl 40.'sı kutlanacak Dünya Gıda Günü'ndeki teması, "Büyütelim, Besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim". Amaç, koronavirüs salgınının gıda güvenliği ve tarımsal geçim kaynaklarına yönelik tehditleri ile mücadele etmek ve bu tehditlerden en çok etkilenen kesimlerin yeniden ayakları üzerinde durmalarını sağlamak için küresel işbirliği ve dayanışma sağlamak.

"Sağlıklı ve temiz gıdaya erişim temel insan hakkıdır"

SETBİR Başkanı Tarık Tezel, yazılı olarak verdiği kutlama mesajında "Her Dünya Gıda Günü'nde, dünyada 800 milyon insanın aç, 1 milyon 200 bin insanın yoksul, buna karşılık 600 milyon insanın ise obez olduğunu hatırlatıp, "sağlıklı ve temiz gıdaya erişimin dünyada da Türkiye'de de temel insan hakkı olduğu"na dikkat çekiyoruz.

Gerek Türkiye gerekse dünya nüfusunu besleyebilmenin, yeryüzünde aç insan bırakmamanın yolu, organize, bilimsel, hijyenik tarımsal faaliyetten, gıda üretiminden ve dağıtımından geçiyor. Organize tarımsal faaliyetin küçük ve yerel üretici için de gelir artışı sağlayıp refah kaynağı olacağına, böylelikle köyden kente göç ihtiyacının ortadan kalkacağına da inanıyoruz. Tarım-gıda üreticisi ile sanayicisinin eşgüdümlü çalışmasının, Türkiye'de ve dünyada açlığa son vereceği inancındayız" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

Adana Ticaret Borsası - EkonomiDiyarbakır'ın alyansı dünya pazarında parlıyor - EkonomiTBB: "Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiştir." - EkonomiTürkiye Bankalar Birliği, salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını bildirdi. - EkonomiTBB: "Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacaktır." - EkonomiSon Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - EkonomiSon dakika haber! Bingöl'de pandemi sürecinde 40 milyon TL ödeme yapıldı - EkonomiSon dakika haberi: Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov'dan Türk yatırımcılara çağrı Açıklaması - EkonomiSon dakika haberi... AB'de yeni otomobil satışları Eylül'de yüzde 3.1 yükseldi - EkonomiErdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor - EkonomiSon dakika haberleri... Antalya'ya 1 ayda 1 milyon turist bekleniyor - EkonomiÇakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı - HaberSon Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var - HaberlerGüne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 487 liradan işlem görüyor - Ekonomi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Hazal Kaya Cansu Dere Sadri Alışık Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim Genç Türk Dava
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SETBİR'den Dünya Gıda Günü açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 13:58:08. #1.15#
title