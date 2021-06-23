SETBİR, çiğ süt kalitesini geliştirmek için AB projesi başlattı

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), Avrupa ve Türkiye deneyimi üzerine karşılaştırmalı analize dayalı çiğ süt kalitesini iyileştirmek için yol haritası geliştirmek ve çiğ süt üretiminde kalite, hijyen ve güvenliği sürdürmek amacıyla "Süt Değerlidir: Tek...

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), Avrupa ve Türkiye deneyimi üzerine karşılaştırmalı analize dayalı çiğ süt kalitesini iyileştirmek için yol haritası geliştirmek ve çiğ süt üretiminde kalite, hijyen ve güvenliği sürdürmek amacıyla "Süt Değerlidir: Tek İhtiyacımız Kaliteli Süt" konulu Avrupa Birliği (AB) projesi başlattı.

SETBİR'den yapılan açıklamaya göre, "AB-Türkiye Sivil Toplum Diyalogu VI Programı" kapsamında başlatılan projenin açılış toplantısı, çevrim içi olarak dün gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, başta çocuk gelişimi olmak üzere insan sağlığına olumlu ve önemli katkısı nedeniyle süt ve süt ürünü tüketmenin tercih değil gereklilik olduğunu belirtti.

Çiğ süt kalitesi konusunda her ne kadar son 20 yılda ciddi bir ilerleme sağlanmış olsa da Türkiye'de üretilen sütün tamamının AB standartlarına ulaşması için hala iyileştirmeye açık alanlar bulunduğuna işaret eden Tezel, "Bunun için de öncelikle sektörün yapısal sorunlarını çözmemiz, süt yağı ve protein oranlarını yükseltmemiz, mikrobiyolojik kalitemizi artırmamız, süt soğutma ve lojistik süreçlerimizi iyileştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tezel, AB üyeliği sürecinde 2010 yılında açılan "Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası Faslı"nın kapanış kriterleri arasında "çiğ süt kalitesinin artırılmasına yönelik plan ve rehberlerin hazırlanması, işletmelerin modernizasyonu ve paydaşların bilinçlendirilmesi" hükmünün yer aldığını anımsatarak, çiğ süt üretiminde kalite, hijyen ve güvenilirliği sürdürmek amacıyla yola çıktıklarını kaydetti.

Toplantıda, proje sunumunun ardından "Kaliteli Süt Üretimi İçin Avrupa Yeşil Mutabakatı" konulu panele geçildi.

Sektörün durumu analiz edilecek

Projeyle, Türkiye'deki sivil toplumu, süt ve süt ürünleri üretim sürecinde gıda hijyeni ve güvenliğinde aktif rol almaya teşvik etmek hedefleniyor.

AB ve Türkiye deneyimi üzerine karşılaştırmalı analize dayalı çiğ sütün kalitesini iyileştirmek için bir yol haritası geliştirerek, çiğ süt üretiminde kalite, hijyen ve güvenliği sürdürmek, Türkiye için benzersiz bir model geliştirerek, sivil toplum kuruluşlarını ve süt sektörü temsilcilerini, çiğ süt üretiminde özel hijyen hükümlerinin uygulanmasında aktif rol almaları için harekete geçirmek de projenin amaçları arasında yer alıyor.

İtalyan Gıda Endüstrisi Federasyonu (FEDARALIMANTARE) ile ortaklaşa yürütülecek ve başlangıç tarihi olan 1 Nisan 2021 itibarıyla 15 ay sürecek projenin hedef grupları, tüketiciler, çiğ süt üreticileri, süt ürünü üreticileri, süt sektöründe lojistik hizmeti sağlayanlar ve SETBİR üyeleri.

Proje kapsamında AB ve Türkiye'de süt sektörü incelenecek, Türkiye süt sektörünün durumu analiz edilecek. Bunun için İzmir ve Ankara'da odak grup toplantıları düzenlenecek, İzmir, Bursa, Konya ve Samsun'da hedef gruplarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilecek.

Ayrıca İtalya ve Hollanda'da konuyla ilgili kamu kurumlarıyla süt çiftlikleri ve süt ürünü tesisleri ziyaret edilerek, iyi uygulama örnekleri görülüp karşılaştırmalı bir analiz geliştirilecek.

Ulusal Süt Konseyi, Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Türkiye Yem Sanayicileri Birliğinin proje iştirakçisi olduğu çalışmanın sonunda ortaya çıkacak bir politika belgesi de projenin her aşamasındaki katılımcılarla paylaşılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun