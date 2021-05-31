SETBİR Başkanı Tezel'den "Dünya Süt Günü" mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SETBİR Başkanı Tezel'den "Dünya Süt Günü" mesajı Açıklaması

SETBİR Başkanı Tezel'den 'Dünya Süt Günü' mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, çiğ süt üretiminin 2021'de yüzde 4 artacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Salgının kontrol altına alınması ile 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren süt ürünleri ihracatımızın yeniden...

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, çiğ süt üretiminin 2021'de yüzde 4 artacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Salgının kontrol altına alınması ile 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren süt ürünleri ihracatımızın yeniden 2019 seviyelerine geleceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Tezel, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünyada bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde beslenmenin öneminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile bir kez daha hatırlandığının altını çizdi.

Salgının süt ve süt ürünleri sektörünü her bakımdan olumsuz etkilediğine işaret eden Tezel, "Salgının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirler nedeni ile sektörün satış hacminin yüzde 35'ini kapsayan ev dışı kanallar aralıklarla da olsa uzun dönem kapalı kaldı. Buna rağmen süt sanayicisi, üretilen çiğ sütü yerde bırakmayıp satın aldı, süt bedellerini zamanında ödedi, süt üreticisi mağdur edilmedi. Salgının en yoğun yaşandığı 2020 yılı boyunca çiğ süt fiyatlarının dışında, artan bütün girdi maliyetlerine rağmen ürün fiyatlarına da hiçbir zam yapılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Sektör açısından 2021'in ikinci yarısından umutlu olduklarını belirten Tezel, şunları kaydetti:

"Her şeye rağmen, ümitsizliğe de kapılmadan işlerimizi geliştirmek, istihdama, üretime, yatırıma fırsatlar yaratmak zorunda olduğumuza inanıyoruz. Tüm bunları dikkate alarak çiğ süt üretiminin 2021 yılında, yüzde 4 artacağını tahmin ediyoruz. Salgının kontrol altına alınması ile 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren süt ürünleri ihracatımızın yeniden 2019 seviyelerine geleceğini öngörüyoruz. İhracatımızın artması, rekabet gücümüzün artmasına bağlı. Verilecek ihracat desteklemeleri de pozisyonumuzu güçlendirecektir. Sıkıntılara rağmen, Türkiye süt ve süt ürünleri sanayinin, sahip olduğu bilgi, birikim, tecrübe, ileri teknoloji ve yüksek üretim kapasitesi ile normale dönen bir Türkiye ve dünyada, kayıplarını hızla gidereceğine inanıyor, bu inançla Dünya Süt Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

Son Dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor
Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı
Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Prens Harry Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Gervinho Enes Ünal Şenol Güneş Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SETBİR Başkanı Tezel'den "Dünya Süt Günü" mesajı Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 10:12:23. #1.16#

title