SETA Washington Koordinatörü Üstün, "2020 ABD başkanlık seçimlerini" değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SETA Washington Koordinatörü Üstün, "2020 ABD başkanlık seçimlerini" değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Washington, Güncel, Haber

SETA Washington Koordinatörü Üstün, "2020 ABD başkanlık seçimlerini" değerlendirdi Açıklaması

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington DC Koordinatörü Kadir Üstün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD ekonomisinin hemen normale dönmesinin mümkün olmadığı ve bunun Trump'ın yeniden seçilme şansını etkileyeceğini belirtti.

26.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:24
SETA Washington Koordinatörü Üstün,

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington DC Koordinatörü Kadir Üstün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD ekonomisinin hemen normale dönmesinin mümkün olmadığı ve bunun Trump'ın yeniden seçilme şansını etkileyeceğini belirtti.

Üstün, SETA tarafından düzenlenen "Web Seminer Dizisi" kapsamında "Kovid-19 Gündeminde ABD Başkanlık Seçimleri" adlı sunum yaptı.

Kovid-19 salgınının ABD'deki seçime etkisini değerlendiren Üstün, koronavirüs salgını ve Başkan Trump'ın son dört yıldaki icraatlarının, Demokrat Parti içinde bir bütünleşmeye neden olduğunu belirtti.

Üstün, Demokrat Partinin, Trump'ın ülkeyi tehlikeli bir yere götürdüğü, büyük şirketlerin çıkarlarını kolladığı, işçi sınıfı ve alt seviyedeki insanların haklarını ve sağlık sigortalarını ellerinden aldığı şeklinde bir gündeme sahip olduğunu kaydetti.

"Sağlık sigortası meselesi 2020 Kasım seçimlerinde Trump'ı zorlayan meselelerden birisi olacak"

2018'deki ara seçimlerde Demokratların en fazla kullandığı argümanlardan birisinin sağlık sigortası olduğunun altını çizen Üstün, şöyle devam etti:

"Amerika'da sağlık sigortası özel. Ancak Avrupa'da veya Türkiye'de olduğu gibi halkını sağlık konusunda tamamen garantiye alan bir sistem değil. Çoğu insan sigortasını işveren üzerinden aldığı için işverenin verdiği sigortayı işsizlik durumunda tamamen kaybediyor. Adeta açıkta kalabiliyor. Bu sağlık sigortası meselesi 2018 ara seçimlerinde bayağı bir etkili oldu. O yüzden Demokratlar, Temsilciler Meclisinin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerden almayı başardılar. Bu şimdi koronavirüs ile birlikte tekrar gündemde."

Üstün, virüs salgınının ekonomiyi tamamen durdurduğunu ve sağlık sigortası meselesinin ciddi bir biçimde tekrar gündeme geldiğini aktararak "Koronavirüsün Türkiye'deki gibi tespiti veya tedavisi ücretsiz değil. Amerika'da, isteyen test de olamıyor. Şikayetlerinizin ciddi seviyede olması gerekiyor. Demokratlar arasında özellikle bu sağlık sigortası meselesi çok gündemde ve ayrıca 2020 Kasım seçimlerinde Trump'ı zorlayan meselelerden birisi olacak." ifadelerini kullandı.

"Ekonominin şu anki durumu Trump'ın yeniden başkan seçilmesi için ciddi bir handikap oluşturuyor"

ABD'de ekonominin durumunun koronavirüsten önce iyi olduğuna ancak bir ay içerisinde ülkede 26 milyon kişinin işsizlik sigortasına başvurduğuna işaret eden Üstün, Kongrenin ekonomiyi düzeltebilmek için 3 trilyon dolar civarında bir harcama yapmasına rağmen bunun hala yetersiz gibi göründüğünü vurguladı.

Üstün, "Mayıs ayında ülke ekonomisi tekrar açılsa bile 26 milyon işsizin bir an önce işine başlaması çok zor olacak. Bir de kasıma kadar 5 ay içerisinde ekonominin düzelmesi, kendini toparlaması çok zor. O yüzden Trump'ın korona öncesindeki istihdam durumu ve ekonominin iyi durumundan övünmesi pek mümkün olmayacak. Ekonominin şu anki durumu Trump'ın yeniden başkan seçilmesi için ciddi bir handikap oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ekonomisinin hemen normale dönmesinin mümkün olmadığı ve bunun Trump'ın yeniden seçilme şansını etkileyeceği yorumunda bulunan Üstün, "Joe Biden'ın şansı ise bu süreçte sağlık sistemiyle ilgili problemler ve Trump'ın yapamadıklarının üzerine ne kadar düştüğü, bunları ne kadar öne çıkarabildiği ile alakalı olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haberler
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı Haberler
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haberler
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar Haberler
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Yasağı delip 'Pide almak için evden çıktık' diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi
Başkent'te görülen 'güneş halesi' vatandaşların büyük ilgisini çekti
Başkent'te görülen "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti
Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Harun Tan Fettah Can Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Loris Karius Mauricio Isla Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla İsveç Bursa İtalya Ramazan
Şu an buradasınız: SETA Washington Koordinatörü Üstün, "2020 ABD başkanlık seçimlerini" değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 15:26:20. #1.14#
title