SETA'nın medya raporuna tepkiler büyüyor: "Tarihe kara leke olarak geçecek fişleme belgesi"

SETA'nın medya raporuna tepkiler büyüyor: "Tarihe kara leke olarak geçecek fişleme belgesi"

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) uluslararası basın kuruluşlarında çalışan gazetecileri hedef alan raporuna tepkiler büyüyor.Çağdaş Gazeteciler Derneği raporu, "Tarihe kara leke olarak geçecek fişleme belgesi" olarak nitelendirdi.

SETA'nın medya raporuna tepkiler büyüyor:

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) uluslararası basın kuruluşlarında çalışan gazetecileri hedef alan raporuna tepkiler büyüyor.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" adlı raporu "Tarihe kara leke olarak geçecek fişleme belgesi" olarak nitelendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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