Seta Islak Hacim Kimdir?

Seta Islak Hacim Genel Müdür Yardımcısı Saime Meşeci, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Seta Islak Hacim firması Genel Müdür Yardımcısı Meşeci, firmanın sunduğu hizmetler hakkında bilgiler verdi: "Seta Islak Hacim firması, 2000 yılında kurulmuş bir şirkettir. O zamandan günümüze gelene kadar hem özel hem de kamu sektörüne büyük ve prestijli projelerle hizmet vermekteyiz. Bunun yanında 14 ülkeye de ihracatımız mevcuttur."