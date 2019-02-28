Seta Islak Hacim Kimdir?
Seta Islak Hacim Genel Müdür Yardımcısı Saime Meşeci, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Seta Islak Hacim Genel Müdür Yardımcısı Saime Meşeci, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Seta Islak Hacim firması Genel Müdür Yardımcısı Meşeci, firmanın sunduğu hizmetler hakkında bilgiler verdi: "Seta Islak Hacim firması, 2000 yılında kurulmuş bir şirkettir. O zamandan günümüze gelene kadar hem özel hem de kamu sektörüne büyük ve prestijli projelerle hizmet vermekteyiz. Bunun yanında 14 ülkeye de ihracatımız mevcuttur."
Kaynak: Wise.tv