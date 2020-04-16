SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran pandemi sonrası dünyayı değerlendirdi Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran pandemi sonrası dünyayı değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Burhanettin Duran, Koronavirüs, Siyaset, Ekonomi, Güncel

SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran pandemi sonrası dünyayı değerlendirdi Açıklaması

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, birçok ülkenin koronavirüs salgını sonrası yaşanacaklara hazırlık yaptığını belirterek, "Buna hazırlıklı olmak zorundayız. Tabii ki her ülkenin kendi başının çaresine bakma zorunluluğu var." dedi.

16.04.2020 23:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:42
SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran pandemi sonrası dünyayı değerlendirdi Açıklaması

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, birçok ülkenin koronavirüs salgını sonrası yaşanacaklara hazırlık yaptığını belirterek, "Buna hazırlıklı olmak zorundayız. Tabii ki her ülkenin kendi başının çaresine bakma zorunluluğu var." dedi.

SETA tarafından düzenlenen internet üzerinden takip edilebilen "Web Seminer Dizisi", SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın "Kovid-19 sonrası dünya" konulu açılış dersi ile başladı.

Duran, koronavirüs salgınının birçok krizi tetikleyeceğini belirterek, pandeminin en çok etkileyeceği alanlardan birinin ekonomi olduğunu söyledi.

Bazı araştırmacıların salgın sonrası ekonomik krizin 1929'da yaşanan büyük buhrandan daha kötü olacağına dair öngörülerde bulunduğunu dile getiren Duran, "Salgının başında, 2008 ekonomik krizine benzer bir kriz yaşanacak tahminleri varken salgın ilerledikçe 1929'da yaşanan büyük buhrana benzetilmeye başlandı. Salgının ekonomiye etkisinin çok büyük olduğunu görüyoruz. Birçok ülkede işsizlik çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. ABD'den açıklanan resmi rakamlara göre sadece ABD'de işsizliğin 47 milyonu bulabileceği yönünde." diye konuştu.

Birçok ülkenin koronavirüs salgını sonrası yaşanacaklara hazırlık yaptığını kaydeden Duran, birçok düşünce kuruluşunun, siyaset bilimcinin ve gazetecinin bunun için çalıştığını aktardı.

Duran, şöyle devam etti:

"Buna hazırlıklı olmak zorundayız. Tabii ki her ülkenin kendi başının çaresine bakma zorunluluğu var. Kriz küresel olmasına rağmen ülkeler ancak kendi kapasiteleri çerçevesinde bu soruna çözüm üretebiliyorlar. Türkiye'nin performansı ise dikkati çeken bir konumda. Ölüm oranları bağlamında Türkiye Almanya ve Kore ile aynı kategoride ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi ile ortak mücadele geliştirmek için ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Şu ana kadar 30'u aşkın ülkeye tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Cumhurbaşkanı, insanlığa katkı sağlamak üzere öncü rol oynadı. Bundan sonra devletlerin performanslarına göre sosyal devlet olup olmamalarına göre yeni baştan halkları tarafından değerlendirileceğini düşünmeliyiz. Siyasi iktidarların ve muhalefetlerin bu çerçevede tepkiler vereceğini ön görmeliyiz."

"Türkiye Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ile ilgilenmeye devam edecek"

Duran, pandeminin Avrupa'daki en büyük etkisinin ekonomik kriz olarak görüleceğini aktardı.

Amerikalı stratejistlerin koronavirüs salgını sonrası ABD'ye küresel liderlik rolü biçmeye çalıştığını aktaran Duran, ABD'nin küresel bir liderlik yapmaktan çok uzak olduğunu kaydetti.

Duran, salgın sonrası Çin'in kürsel bir güç olmak için uluslararası kurumları domine etmeye çalışacağı yönünde ileri sürülen görüşlere de değinerek şunları söyledi:

"Çin'in büyüme hızı yüzde 6'nın altına düşerse bu Çin için bir sorun. Ekonomistler büyüme hızının 1,5-2'lere ineceğini ön görüyor. Bu durumda halkını doyurmakla uğraşacağı için Çin küresel politikalara yön vermesi beklenemez."

Türkiye, Avrupa, Rusya, ABD ve Çin açısından tarihin hızlandığını vurgulayan Duran, şöyle devam etti:

"Düzensizliğe doğru hızla giden bir trenin içinde gibiyiz. Bu itibarla ülkeler kendilerine yeni denklemler üretecekler. Yeni ikili ilişkiler geliştirmek zorunda kalacaklar. Türkiye Suriye, Libya ile ilgilenmeye devam edecek. Koronavirüse rağmen bölgede çatışmalar devam ediyor. Doğu Akdeniz'deki gerginlik ortadan kalkmış değil. Antalya Körfezine hapsedilmek istenen Türkiye, attığı adımlarla buna müsaade etmediğini ortaya koymuştur. Koronavirüs salgını sonrası da bu tavrını sürdürecektir. Türkiye uluslararası liberal düzenin iyi ve adil olmadığını dile getirerek dünya düzenini eleştiriyor. Diğer taraftan da uluslararası kurumlara destek vererek iyi çalışmasını istiyor. Yani Türkiye dünyada bir düzensizlik istemiyor.

Birçok ülke için gelecekte siyasi ayaklanmaların, gelir dağılımında uçurumların olacağı, krizlerin işsizlikle sonuçlanacağı bir dünya bekleniyor. Bu dünyanın Türkiye'ye uğramaması için içeride dayanışması yüksek bir performans ortaya koymak zorundayız. İktidarı ve muhalefeti ile asıl krizin koronavirüs salgını sonrası geleceğini görmeliyiz. Bu kriz iki aşamalı. Birincisi sağlık ve güvenlik ve yaşam tehdididir. İkincisi aşaması ekonomi ve daha ötesi olacak. O halde Türkiye olarak bizim bu tehdide bu kriz dönemine hazır olmamız lazım. Bu nedenle partizan, güncel, siyasi polemiklerle Türkiye'nin ortaya koyduğu performansı, yapması gerekenleri birlikteliğimizi riske atmayalım. İstikrarın gerekli olduğu, güvenlik konularının öne çıkacağı bir dünyada devlet kapasitesinin güçlendirilmesi vazgeçilmez bir husustur."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Kalın, 'Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?' sorusuna yanıt verdi Haberler
Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi
Bilim insanları araştırdı! Korona sadece akciğere değil, 4 organa daha zarar veriyor Haberler
Bilim insanları araştırdı! Korona sadece akciğere değil, 4 organa daha zarar veriyor
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronadan 12 kişinin öldüğü ülkede, 18 kişi önlemleri ihlal ettikleri için katledildi Haberler
Koronadan 12 kişinin öldüğü ülkede, 18 kişi önlemleri ihlal ettikleri için katledildi
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi
Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum
Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak
Erdoğan'ın '45 gün içinde bitireceğiz' dediği hastane yükselmeye başladı
Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı
Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti
Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur...
Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var
Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
387,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın, 385,5 liradan işlem görüyor
387,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın, 385,5 liradan işlem görüyor
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Polat Halil Sezai İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Basketbolcu Hidayet Türkoğlu Pedro Rodriguez Ledesma
Daha Fazla Ateş Nisan İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran pandemi sonrası dünyayı değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 00:07:27. #1.14#
title