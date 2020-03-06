SETA'dan "Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının Eğitimi" raporu Açıklaması

06.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:52

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından hakim ve savcıların eğitiminin incelendiği "Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının Eğitimi" raporu yayımlandı.

SETA'dan yapılan açıklamaya göre, Dursun Ali Demirboğa tarafından kaleme alınan raporda, hakim ve savcı adaylarına yönelik verilen mesleki eğitimler, karşılaştırmalı hukuktaki hakim ve savcı eğitimleri, 11 ülkenin hakim ve savcı eğitimi sistemi ele alındı.

Hakim ve cumhuriyet savcılarının eğitiminin kişilerin adalete ulaşmasını sağlamada önemli ve güncel bir etken olduğu belirtilen raporda, güncel bilgiyle donanmış meslek mensuplarının pozitif hukukun uygulanması noktasında oynayacakları rolün yargı sistemine yapılacak en büyük yatırım olacağı aktarıldı.

Meslek öncesi ve meslek içi eğitimin hakim ve savcılık mesleği için önemine değinilen raporda, "Adalet sisteminin iyi işlemesini sağlayacak eğitim modeli gerek meslek öncesi gerekse meslek içi eğitim açısından ele alınmalı ve gereksinimler doğrultusunda inşa edilmelidir. Kalite, verimlilik, uzmanlaşma ve güncellik eğitim modelinin temel yapı taşlarını oluşturmalı, bu sayede bireylerin güven duyduğu bir adalet mekanizması oluşturulması amaç edinilmelidir." ifadelerine yer verildi.

İyi işleyen bir yargı sisteminin oluşturulmasının, yargı sisteminin insan unsurunu oluşturan hakim ve savcıların mesleki yeterliliklerine bağlı olduğu ve bu yeterliliği sağlayacak en önemli hususun ise eğitim olduğu anlatılan raporda, hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilebilmesi ve kişilerin adalet mekanizmasına olan güvenlerinin artırılmasının en önemli devlet politikalarından olduğu vurgulandı.

Ayrıca söz konusu politikanın başarıya ulaşmasında değerli katkıları olan hakim ve savcı eğitimi modelinin bütün yönleriyle ele alınmaya muhtaç olduğu aktarılan raporda, sistemin çağın gereklilikleri doğrultusunda dizayn edilmesi gerektiği belirtildi.

Adalet teşkilatının SWOT analizi yapıldı

Mukayeseli hukukta hakim ve savcıların eğitimi, Avusturya, Fransa, Almanya, Belçika, İtalya, İngiltere, ABD, İsviçre, Hollanda, İspanya ve Portekiz'deki örnekler üzerinden ayrı ayrı incelenirken, demokratik hukuk devletlerinde hakim ve savcıların eğitim sistemlerinde yeknesak bir uygulamanın olmadığı tespitine yer verildi.

Raporda "Adalet Enstitüsü ve Yeni Model Önerisi" başlığı altında hakim ve savcıların eğitimi konusunda adalet teşkilatının SWOT (strengths -güçlü yönler-, weaknesses -zayıf yönler-, opportunities -fırsatlar-, threats -tehditler) analizi de yapıldı.

Raporda ayrıca, adalet hizmetlerinin yönetimi ve ileri düzey uzmanlık gerektiren hakim ve savcıların doktora düzeyinde eğitimlerinin yapılması için Adalet Enstitüsü'nün kurulması, hakim ve savcıların adaylık dönemlerinde ihtiyaç duyulan yüksek lisans programlarının açılması ve eğitim süreçlerinde elektronik öğrenme sistemlerinin geliştirilmesi yönünde birtakım genel çözüm önerileri de sunuldu.

Adalet hizmetlerinin kalitesinin artırılmasında bütüncül yaklaşımla bir sistem dizaynına ihtiyaç duyulduğu vurgulanan raporda, bunun için de kısa süreli bir planlamadan ziyade yetenek yönetimi sistemine geçerek uzun süreli insan kaynakları politikası oluşturulması gerektiğine dikkat çekildi.

Raporun tam metnine SETA'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA