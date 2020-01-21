SETA'dan AP'de İslamofobi paneli

21.01.2020 20:18 | Son Güncelleme: 21.01.2020 20:18

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Avrupa Parlamentosu'nda (AP) "Avrupa'da Müslüman Karşıtı Irkçılık ile Mücadele" paneli düzenlendi.

Panelin moderatörlüğünü SETA Brüksel Koordinatörü ve Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı üstlenirken, açılış konuşmasını AP Milletvekili Magid Magid yaptı.

Magid, SETA tarafından yayımlanan "Avrupa İslamofobi Raporu 2018"e katkıda bulunan akademisyenlere teşekkür etti.

"Avrupa'daki nefret dolayısıyla korkmamalıyız çünkü nefret sadece ona sahip olanı bağlar." diyen Magid, AP'de İslamofobinin yeterince gündeme getirilmediğini ancak kendilerinin bunun gündeme gelmesi için gayret ettiğini belirtti.

Magid, "Bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adaletsizliktir" sözünü anımsatarak, bugün Avrupa'da yayılan nefret söylemine dikkat çekmek için burada olduklarını söyledi.

Aşırı sağcılar iktidarda değil ama siyaseti etkiliyor

Georgetown Üniversitesinden Farid Hafez ise Avrupa'da yükselen aşırı sağ akımlara dikkati çekerek, son yıllarda buna daha sık şahit olunduğunu belirtti.

Hafez, bazı aşırı sağcı partilerin Avrupa'da güç kazandığını kaydederek, "Aşırı sağcı partiler, iktidarda olmasa bile siyaseti etkiliyorlar." dedi.

Aşırı sağcı terörün de arttığını belirten Hafez, İslamofobinin kurumsallaştırılmasıyla türban yasağı, okullarda oruç yasağı gibi adımların atıldığını ifade etti.

Hafez, Avusturya'da hükümetin doğrudan Müslümanları hedef göstermek yerine, "siyasi İslam" adı altında hedef aldığı değerlendirmesinde bulundu.

İspanya'da mezarlık bile bulunamıyor

Granada Üniversitesi Öğretim Üyesi Carmen Aguilera ise İspanya'da İslamofobinin kurumsallaştırıldığını kaydederek, buna örnek olarak Müslüman mezarlıklarının ve imam yetersizliğini gösterdi.

İspanya'da her 10 haberden 6'sının İslam hakkında negatif bir algı içerdiğini kaydeden Aguilera, aşırı sağın özellikle Vox Partisi ile kendisine siyaset sahnesinde yer bulduğunu bildirdi.

Belçika'da İslamofobinin kurbanı özellikle kadınlar

De Montfort Üniversitesi Öğretim Üyesi Amina Easat-Daas da Belçika'da özellikle Müslüman kadınların İslamofobik saldırılara maruz kaldığını belirterek, bunların fiziki ve sözlü olduğunu söyledi.

Siyasi arenada Yeni Flaman İttifakı ve Flaman Menfaati gibi partilerin aşırı sağcı değerleri savunduğunu kaydeden Easat-Daas, medyada İslamofobinin pompalandığını vurguladı.

Ferrara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alfredo Alietti ise İtalya'da siyasi arenada milliyetçiliğin çok güçlü olduğunu kaydetti.

Göçmen sorununun medyada İslamofobi ile özdeşleştirildiğinin altını çizen Alietti, göçmenlerin ülkeyi İslamlaştırdığı ve terörü yaydığı algısı yaratılmaya çalışıldığını ifade etti.

Keele Üniversitesi Öğretim Üyesi Aristotle Kallis de İngiltere'de yayımlanan İslamofobik haberlere ilişkin örnekler gösterdi.

Avrupa İslamofobi Raporu

"Avrupa İslamofobi Raporu 2018", ırkçılık ve insan hakları üzerine uzmanlaşmış 39 yerel araştırmacı, uzman ve sivil toplum aktivistini bir araya getirerek İslamofobik söylemin Avrupa kamuoyunda nasıl normalleştirildiğini ve Müslüman karşıtı ırkçılığın iş yerlerinde, eğitimde ve adalet sisteminde Müslümanlara ve onların kurumlarına karşı şiddet eylemlerine nasıl zemin hazırladığını gösteriyor.

SETA ve Leopold Weiss Enstitüsü tarafından yürütülen Avrupa İslamofobi Raporu Projesi Avrupa Birliği tarafında finansal olarak desteklendi.

Kaynak: AA