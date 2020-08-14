SETA'dan "19. Yılında AK Parti Sempozyumu"
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SETA'dan "19. Yılında AK Parti Sempozyumu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Milli Güvenlik Kurulu'ndan tutun da Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başörtüsüne kadar her şeyi dizayn etmeye çalışan bir askeri vesayet aklı vardı.

SETA'dan
14.08.2020 20:55 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:55

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Milli Güvenlik Kurulu'ndan tutun da Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başörtüsüne kadar her şeyi dizayn etmeye çalışan bir askeri vesayet aklı vardı. AK Parti sözün de kararın da milletin olduğu bir zemini inşa etti." dedi.

Ünal, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen 19. Yılında AK Parti Sempozyumu'nda, AK Parti'nin her zaman ülkenin ve milletin öncelikleriyle hareket ettiğini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek, AK Parti'yi kurduğunu anımsatan Ünal, AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından siyaset ve millet iradesinin üzerindeki vesayetle mücadele etmeye başladığını belirtti. Uzun yıllar askeri ve bürokrat elitlerin millet iradesi üzerindeki vesayetinin söz konusu olduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Milli Güvenlik Kurulu'ndan tutun da Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başörtüsüne kadar her şeyi dizayn etmeye çalışan, yine cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 kriziyle 'sözde değil özde laik' gibi bir kriter koyan bir askeri vesayet aklı vardı. AK Parti sözün de kararın da milletin olduğu bir zemini inşa etti."

"AK Parti demokratikleşme adımlarını hızla attı"

AK Parti'nin siyaset ve millet iradesi üzerindeki vesayet odaklarını tasfiye ettiğini vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"Bu tasfiyenin sonucunda, AK Parti demokratikleşme adımlarını hızla attı. Mesela yıllarca konuştuğumuz Güney Doğu meselesinde üç tane temel iş yaptı. Bir, demokratikleşmeyi; iki, bölgesel kalkınmayı; üç, terörle mücadeleyi gerçekleştirdi. Bugün geldiğimiz noktada AK Parti, hem Güney Doğu'nun bölgesel kalkınmasını sağlarken hem demokratikleşmeyi hem de güçlü bir terörle mücadeleyi ortaya koydu."

Ünal, Türkiye'de refahın ve kalkınmanın tabana yayılmasıyla ilgili bazı kesimlerin son günlerde itibarsızlaştırma söylemi kullandığına dikkati çekerek şu verileri paylaştı:

"OECD verilerine göre, 2002'de Türkiye'de günlük kazancı 4 doların altında olanların oranı yüzde 33'tü. Yani toplumda her üç kişiden birisi günlük 4 doların altında bir kazançla geçinmek durumundaydı. Bugün bu yüzde 2'lere inmiş durumda. Yine 2002'de kalkınma, mali disiplin ve makro ekonomik dengeler açısından devletin topladığı her 100 liralık verginin 86 lirası faize giderken bugün bu 20 liranın altına düşmüş durumda. Bu iki kriter bile AK Parti'nin ülkeyi hangi noktalara taşındığının önemli bir göstergesidir."

"Türkiye, uzaktan eğitimi hayata geçiren iki ülkeden biri"

AK Parti'nin 18 yılda attığı adımların Türkiye'yi adeta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına hazırladığını dile getiren Ünal, "Uzaktan eğitimi dünyada iki ülke hayata geçirebildi. Biri Çin, diğeri Türkiye. Şehir hastaneleri ve güçlü sağlık altyapısıyla Türkiye, bu süreci en iyi yöneten ülkelerden birisi oldu." dedi.

Türkiye algısıyla ilgili bir sahte gerçeklik üretilmeye çalışıldığına dikkati çeken Ünal, bu duruma karşı hakikati kuşanarak gerçekleri anlatmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Manşet

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