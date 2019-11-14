SETA'da Suriye'nin geleceği ve bölgesel aktörler tartışıldı

14.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:12

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye rejiminin siyasi süreç için hazır olmadığını belirterek, "Rejim, siyasi süreçten kaçmak için birçok yol bulacaktır." dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) "Suriye'de İstikrar ve Yeniden İnşa" paneli düzenlendi.

Suriye'nin geleceğinde bölge devletlerinin ve Suriyeli aktörlerin gelecek tasavvurunun değerlendirildiği panelde, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirilen Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına değinen Mustafa, Suriye rejiminin siyasi süreç için hazır olmadığını söyledi.

Mustafa, Rusya'nın yardımıyla rejimin anayasal sürece yaklaştırılabileceği ihtimaline değinerek, "Rejim, şu an siyasi süreç için hazır değil. Bu süreç siyasi çözüm için yeterli değil. Rejim, siyasi süreçten kaçmak için birçok yol bulacaktır." diye konuştu.

Suriye halkı ile dost olan birçok ülkeyle görüştüklerini belirten Mustafa, "Suriye halkının referansı olmadan bunları gerçekleştiremeyiz, tüm taraflarla temas kuruyoruz. Rusya aslında bizim düşmanımız, halkımızı öldürdü ancak günün sonunda sahada ve taraflardan biri." ifadesini kullandı.

"Rejim kulak vermeli"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komitesi Üyesi Dima Moussa ise rejimin siyasi sürece isteksiz yaklaştığını savundu.

Siyasi süreçte "kapsayıcılık" şartının aranması gerektiğine dikkati çeken Moussa, Suriye'nin istikrarı için seçimlerin de yeterli gelemeyebileceğini söyledi.

Moussa, "Rejim, siyasi süreci 'engelleyici' şekilde davranıyor. Cenevre'deki anayasal sürece herhangi bir evrak teslim etmeyi reddediyor." dedi.

Sürece, anayasa ile başlamanın hatalı bir noktadan kriz çözümüne giriş yapmak olabileceğini ileri süren Moussa, "Suriye için en iyi anayasayı istiyoruz. Rejim kendini askeri olarak galip görüyor. Rejim bize kulak vermeli, kendi insanına yabancılaşmamalı. Suriyelilerin rahatça sandığa gidebileceği bir ülke amaçlıyoruz." diye konuştu

"Türkiye sığınacak liman"

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Başkanı Şeyh Rami Doş da Suriye halklarının binlerce yıldır "aynı vücudun azalarını" temsil ettiğini ve adaletsizliklere karşı savaştığını söyledi.

Doş, tüm kabile ve grupların Suriye'nin geleceği ve istikrarını hedeflediğini ve herhangi bir Suriyeli tarafın süreçte yabancılaştırılmaması gerektiğini belirtti.

Irak sınırından Akdeniz'e, Ürdün sınırından Türkiye'ye tüm Suriyelilerin kalbinde özgürlüğü hissettiğini dile getiren Doş, "Rejim görevde kaldığı takdirde Suriye'ye istikrar gelemez. Biz ulusal bütünlüğü savunuyoruz. Tüm kabileler Suriyelilerin özgürlüğünü hedefliyor. Bu süreçte bazı kabileler rejim, DEAŞ ya da YPG kontrolünde ya da etkisinde kalmış olabilir ancak bu kabileler de Suriye'nin istikrarını kalbinde hissediyor." ifadelerini kullandı.

Doş, Suriyelilere kapısını açan Türkiye'ye yardımları ve ev sahipliği için şükranlarını sunarak, "Bir ümmetin parçaları gibi Allah'a dua ediyoruz ki Türkiye var, Türkiye bizim sığınacak limanımız olmuştur." dedi.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma da Suriye'nin yeniden yapılanmasında hangi ülkelerden desteklerin alınacağına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Cuma, yeniden yapılanan Suriye'nin gündemini, terör örgütlerinin kendi gelecekleri için çabaladıkları "terör koridorlarının" yanı sıra mevcut enerji sahalarına bölgesel aktörlerin iştahının meşgul edeceğini belirtti.

Kaynak: AA