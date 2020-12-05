AFYONKARAHİSAR - Sokaklar boş kaldı
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AFYONKARAHİSAR - Sokaklar boş kaldı

05.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:57

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kent merkezindeki Kent Meydanı, Ambaryolu, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda insan ve araç hareketliliğinin oldukça az olduğu görüldü.

Vatandaşlar evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek alışveriş yaptı.

Kent genelinde polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yapmaya devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR - Sokaklar boş kaldı
AFYONKARAHİSAR - Sokaklar boş kaldı
AFYONKARAHİSAR - Sokaklar boş kaldı
AFYONKARAHİSAR - Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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