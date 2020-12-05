AFYONKARAHİSAR - Sokaklar boş kaldı

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kent merkezindeki Kent Meydanı, Ambaryolu, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda insan ve araç hareketliliğinin oldukça az olduğu görüldü.

Vatandaşlar evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek alışveriş yaptı.

Kent genelinde polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yapmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay