Sessizliğinin hakim olduğu cadde ve sokaklar havadan görüntülendi
Konak Meydanında bulunan saat kulesinin drone ile çekilen görüntüleri Mustafa Kemal sahil Bulvarının drone görüntüleri İzmir'de İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
12.04.2020 22:03 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:05
Konak Meydanında bulunan saat kulesinin drone ile çekilen görüntüleri
Mustafa Kemal sahil Bulvarının drone görüntüleri İzmir'de İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İzmir'in boş kalan meydan, cadde ve sokakları gece saatlerinde havadan görüntüledi.
Kaynak: AA