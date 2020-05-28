Sessizliğin hakim olduğu Limni Gölü, Kovid-19 sonrasına hazırlanıyor
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Sessizliğin hakim olduğu Limni Gölü, Kovid-19 sonrasına hazırlanıyor

Doğu Karadeniz'in alternatif turizm merkezlerinden, her yıl yerli ve yabancı yüzbinlerce turisti ağırlayan Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı'nın kapılarının ziyaretçilere açılması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklar sürüyor.

28.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:22

Doğu Karadeniz'in alternatif turizm merkezlerinden, her yıl yerli ve yabancı yüzbinlerce turisti ağırlayan Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı'nın kapılarının ziyaretçilere açılması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklar sürüyor.

Trabzon Havalimanı'na 65, Gümüşhane kent merkezlerine 45 kilometre uzaklıktaki Limni Gölü, tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alıyor.

Sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı alanda oluşan krater özelliğine sahip 2 bin 50 rakımda bulunan göl, geçen yıl bu zamanlarda birçok yerli ve yabancı turisti ağırlarken, Kovid-19 salgını nedeniyle turizme açıldığı tarihten bu yana en sakin günlerini yaşıyor.

Limni Gölü Tabiat Parkı, salgının ülkedeki etkisini kaybetmeye başladığı bugünlerde, hazırlanacak yönergeler çerçevesinde yeniden hizmet vereceği günleri bekliyor.

İşletmeciler, alanda yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, tabiat parkı salgın sonrası bağımsız ve birbirinden 10'ar metre mesafeli 24 orman köşkü ve yaklaşık 80 yatak kapasitesiyle misafirlerine doğa içinde ve kaz sesleri arasında sosyal mesafeli bir tatil vadediyor.

Alanda süren tadilat ve hazırlık işlemlerine refakat eden işletme müdürü Mustafa Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sezonunun başlayacağı dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle tabiat parkını ziyarete açamadıklarını söyledi.

Doğada sosyal mesafeli tatil imkanı

Bölgenin geçen yıl yerli ve yabancı 150 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladığı dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Yeni sezona ilişkin tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Salgının hafiflediği, yasakların kalktığı zaman yine aynı ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Alanımız geniş olduğu için masalarımız ve kameriyelerimiz sosyal mesafeye uygun. Tesislerimizde yeni döneme uygun tedbirlerimizi alıyoruz. Salgının yeniden tetiklenmesini önlemek için elimizden gelen her türlü tedbiri alacağız. Birbirinden bağımsız 24 bungalov evimiz var. Sosyal mesafe kuralarına uygun şeklide planlanmış ve dezenfekte edilmiş durumda. Gelen misafirlerimiz doğa içinde gezinerek korunaklı bir tesiste güvenli bir tatil yapabilecekler. Yeni sezon için tesis olarak rezervasyon alacak duruma geldik."

Eroğlu, sezona hızlı bir giriş yapmak istediklerini belirterek, salgına yönelik tüm önlemleri alacaklarını, ziyaretçilerin de kuralara uyarak kendi önlemlerini almalarını istedi.

Sessizliğin hakim olduğu Limni Gölü, Kovid-19 sonrasına hazırlanıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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