Sessizliğin hakim olduğu Konya'nın cadde ve sokakları havadan görüntülendi
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Sessizliğin hakim olduğu Konya'nın cadde ve sokakları havadan görüntülendi

03.12.2020 22:11 | Son Güncelleme: 03.12.2020 22:14
Sessizliğin hakim olduğu Konya'nın cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Aksaray, Karaman ve afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Aksaray, Karaman ve afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Karaman'da işletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde kısıtlamanın başlamasının ardından sessizlik hakim oldu.

Paket servisi yapan lokantalar hariç tüm iş yerleri kapandı.

Sokak ve caddelerdeki az sayıda kişi, polis ekiplerinin uyarısıyla evlerine gönderildi.

Ekipler sokaktaki vatandaşlar ve araçları durdurarak uygulama yapıyor. İzni olmayan kişilere idari yaptırım uygulanıyor.

Aksaray

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte saat 21.00'den itibaren vatandaşlar evlerine çekildi.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği son derece azaldı.

Güvenlik güçleri, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Ankara ve Kafeler caddeleri gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde uygulama yaptı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kent Meydanı, Ambaryolu, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda araç ve insan yoğunluğu azaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yollar da dahil olmak üzere 7 uygulama noktasında araçları denetliyor. Polisler, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını hatırlattıkları sürücülerden evlerine gitmelerini istiyor.

Afyonkarahisar Bölge Trafik Ekipleri, kentin girişlerinde uygulama yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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