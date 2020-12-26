Sessizliğin hakim olduğu Bebek Sahili havadan görüntülendi
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Sessizliğin hakim olduğu Bebek Sahili havadan görüntülendi

26.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:31
Sessizliğin hakim olduğu Bebek Sahili havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bebek Sahili'nde sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bebek Sahili'nde sessizlik hakim oldu. Boş kalan sahil havadan görüntülendi.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında cuma akşam 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası birçok alan boş kaldı. Pazartesi 05.00'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bebek Sahili de boş kaldı. Sahile adeta sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın olmadığı zamanlarda birçok kişini yürüyüş yaptığı Bebek Sahilin boş hali havadan görüntülendi.

-İHA-

Sessizliğin hakim olduğu Bebek Sahili havadan görüntülendi
Sessizliğin hakim olduğu Bebek Sahili havadan görüntülendi
Sessizliğin hakim olduğu Bebek Sahili havadan görüntülendi
Sessizliğin hakim olduğu Bebek Sahili havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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