Sessizliğin hakim olduğu Bebek Sahili havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bebek Sahili'nde sessizlik hakim oldu. Boş kalan sahil havadan görüntülendi.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında cuma akşam 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası birçok alan boş kaldı. Pazartesi 05.00'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bebek Sahili de boş kaldı. Sahile adeta sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın olmadığı zamanlarda birçok kişini yürüyüş yaptığı Bebek Sahilin boş hali havadan görüntülendi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı