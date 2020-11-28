Sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi
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Sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi

28.11.2020 21:07 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:11

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonlarında belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı.

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonlarında belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. Kısıtlamayla birlikte Üsküdar Meydanı da boş kaldı. Sessizliğe bürünen meydan drone ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsle mücadele kapsamında genelge yayınlanarak Türkiye genelinde hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı kaydedilmişti. Bu kapsamda bu akşam saat 20.00'da başlayan kısıtlama yarın saat 10.00'da son buluyor. Pazar akşamı saat 20.00'da başlayan kısıtlamanın Pazartesi sabahı 05.00'a kadar sürecek.

İlk kez geçtiğimiz hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. Kısıtlamayla birlikte İstanbul'daki diğer cadde ve sokaklarda olduğu gibi Üsküdar'da Meydan da boş kaldı. Sessizliğe bürünen Meydan drone ile havadan görüntülendi.

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Sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi
Sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi
Sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi
Sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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