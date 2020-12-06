Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
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Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği

06.12.2020 10:50 | Son Güncelleme: 06.12.2020 10:55
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği

Elazığ'ın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 4 bin yıllık geçmişe sahip medeniyetler beşiği Harput Mahallesi, sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Elazığ'ın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 4 bin yıllık geçmişe sahip medeniyetler beşiği Harput Mahallesi, sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. Sonbahar renkleriyle huzur veren tarihi mahalle drone ile görüntülendi.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi, Covid-19 salgını kapsamında alınan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından her mevsim ziyaretçisi eksik olmayan Harput'ta vatandaşlar evlerine çekilince sokak ve tarihi mekanlar boş kaldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Pisa Kulesi'nden bile fazla eğikliği tescillenen eğri minareyi de içinde barındıran Harput Mahallesi'ndeki son durum havadan görüntülendi. Boş kalan sokaklar sokak hayvanlarına ev sahipliği yaptı.

Mahalle sakinlerinin alınan tedbir kararlarına harfiyen uyduklarını belirten Muhtar Zülküf Demirpolat, "Devletimizin, Cumhurbaşkanımızın almış oldukları yasak kararına Harput uyuyor. Vatandaşların hiçbiri dışarıda değil. Bu anlamda Harput Mahallesi sakinlerine teşekkür ediyoruz. Mahalle sakinleri, devletimizin vermiş oldukları her türlü karara harfiyen uyuyorlar" dedi.

Harput'un dört mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü dile getiren Demirpolat, "Sonbaharla doğa değişti ve ağaçlar renk cümbüşüne dönüştü. Harput, yaz, kış, ilkbahar ve sonbaharda ayrı güzel. Yani Harput'un dört mevsimi de ayrı bir güzel. Bu anlamda en şanslı muhtarım diyebilirim" diye konuştu. - ELAZIĞ

Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği
Sessizliğe bürünen medeniyetler beşiği Harput'ta sonbahar güzelliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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