Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Kocaeli sessizliğe büründü

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Kocaeli sessizliğe büründü Kocaeli'de saatler 20.00'yi gösterdiğinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile D100 Karayolu, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Kocaeli sessizliğe büründü

KOCAELİ - Kocaeli'de saatler 20.00'yi gösterdiğinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile D100 Karayolu, cadde ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen Kocaeli'nin sokakları havadan görüntülendi.

Korona virüs salgını ile mücadele çerçevesinde Türkiye genelinde geçen haftanın ardından bu hafta tekrar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Kocaeli sokaklar saatler 20.00'yi gösterdiğinde boşaldı. Kocaeli'de vatandaşların evlere dönmesinin ardından sokak ve caddeler boş kaldı. Sokaklarda sadece polis, zabıta ve restoranların kuryelerinin olduğu görüldü. Sessizliğe bürünen Kocaeli'nin caddeleri, sokakları ve D100 Karayolu havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı