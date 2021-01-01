Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı (2)
01.01.2021 16:06 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:10
YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZE GİRDİLERHava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 19,5 derece ölçüldüğü Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlaması sona eren turistler sahile akın etti.
YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZE GİRDİLER
Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 19,5 derece ölçüldüğü Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlaması sona eren turistler sahile akın etti. Yılın ilk gününde denize giren turistler, keyifli dakikalar geçirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN