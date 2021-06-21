Sessiz sedasız: Adıyaman Spor Futbol Kulübü
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Sessiz sedasız: Adıyaman Spor Futbol Kulübü

Sessiz sedasız: Adıyaman Spor Futbol Kulübü
Bültenler - Haberler | Güncel

Adıyaman 1954 Spor Kulübü'nün ismi yapılan kongre ile sessiz sedasız değiştirilerek, Adıyaman Spor Futbol Kulübü oldu.

Adıyaman 1954 Spor Kulübü'nün ismi değiştirilerek, Adıyaman Spor Futbol Kulübü oldu.

Adıyaman'ın uzun yıllardır spora özellikle futbola olan bağlılığı katıksız bir gerçek, şehir kentte olacak herhangi bir sportif faaliyete koşulsuz destek ve katılım gösterir. Kent adı gibi sportif anlamda da Adıyaman olmak için çocuğundan yaşlısına hep destek tam destek parolası ile hareket eder.

Kenttin bu anlamda destek verdiği takımların başında gelen ve her kesim tarafından sahiplenen Adıyaman 1954 Spor ismini yapılan kongre ile değiştirerek Adıyaman Spor Futbol Kulübü yaptı. Bu süreçte bırakın halkı il protokolü ve siyasilerden bihaber kongre gerçekleştirilirdi. Kongrede birçok yeni karara imza atılırken, kentin takımının yeni yönetim kurulunun kimlerden oluştuğu ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılmazken, yapılan paylaşımda sadece isim değişikliği bilgisi verildi.

Bunun yanında ayrıca kulübün yeni yönetim kurulu kimlerden oluştu, kongre nerede yapıldı, şirketleşip şirketleşmediği konusunda Adıyaman halkına herhangi bir bilgi verilmedi. Halk kentin takımının yeni ismi dışında yeni yönetim kurulu ve şirketleşmeye dair bir karar alınıp alınmadığı konusunda ortada bulunan iddialar yerine kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapılması gerektiğini dile getirirken Adıyaman'ın takımıysa alınan kararları öğrenmek istediğini kaydetti.

Kaynak: Bültenler

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