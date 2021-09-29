'Sessiz olun' uyarısı yapan komşusunu tüfekle kovalayan sanığa 3 yıl 6 ay hapis - Haberler
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'Sessiz olun' uyarısı yapan komşusunu tüfekle kovalayan sanığa 3 yıl 6 ay hapis

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
'Sessiz olun' uyarısı yapan komşusunu tüfekle kovalayan sanığa 3 yıl 6 ay hapis

Kayseri'nin Talas ilçesinde balkonunun altına oturarak ses yapan şahıslara 'sessiz olun' uyarısı yapan adamı tüfekle ateş ederek kovalayan sanığa 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde balkonunun altına oturarak ses yapan şahıslara 'sessiz olun' uyarısı yapan adamı tüfekle ateş ederek kovalayan sanığa 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık B.A, avukatı ve müşteki O.S katıldı. Cumhuriyet savcısı sanık B.A'nın komşusu O.S'ye karşı yapmış olduğu eylemi 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve sanığın bu suçtan cezalandırılmasını mütalaasında bildirdi. Sanık B.A. ise ifadesinde, "Müşteki komşummuş ama daha öncesinden tanımıyorum. Aramızda herhangi bir husumet yok. Ben taksi beklerken binanın yanında kardeşlerimle konuşuyorduk. O.S. balkondan bize 'sessiz olun' diye bağırdı. Biz oradan uzaklaştık. Daha sonra O.S. dışarı çıktı. Ben de o esnada dükkana götürmek için yanıma aldığım otomatik tüfekle havaya ateş ettim. Kesinlikle öldürmek gibi bir kastım yoktu. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Müşteki O.S. de mahkeme heyetine sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık B.A'nın eyleminin 'silahla tehdit' suçunu içerdiğini söyleyerek, sanığa 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak sanığı tahliye etti.

Olay

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, B.A. komşusu O.S.'nin balkonun altında arkadaşları ile konuşurken, O.S. tarafından sessiz olmaları yönünde uyarıldı. Uyarı sonrası ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. O.S. evinden dışarı çıktığı sırada iddiaya göre B.A. yanında bulunan tüfekle ateş ederek O.S.'yi kovalamaya başladı. Belli bir mesafe sonra kovalama eylemini sona erdiren B.A. binanın önüne döndü. O.S. tarafından edilen ihbar üzerine olay yerine gelen polislerle karşılaşan B.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sona eren B.A. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAYSERİ

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Haber: 'Sessiz olun' uyarısı yapan komşusunu tüfekle kovalayan sanığa 3 yıl 6 ay hapis - Haberler
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