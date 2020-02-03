Sessiz ölüme karşı hayat kurtaracak tüyolar

03.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:04

1 günde 300'ü aşkın kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldığı Gaziantep'te uzmanlar, insanın hayatına mal olacak soba zehirlenmelerine karşı hayat kurtaracak tüyolar verdi.



1 günde 300'den fazla kişinin dumandan zehirlenme nedeniyle hastanelere müracaat ettiği ve son bir haftada yüzlerce kişinin hastanelere başvurduğu Gaziantep'te uzmanlar, soba kurma ve yakmanın püf noktalarını anlattı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, lodos ve rüzgarlı havalarda karbonmonoksit gazının insanların hayatına bile mal olabileceğini hatırlatarak, "Karbonmonoksit gazı, gerçekten çok sinsi bir tehlike. İnsanlarımızın hayatına mal olabilir. Aslında çok basit çözümleri var. Birincisi doğru soba kurulumu. İkincisi de baca temizliği ve sobanın aralıklarla temizlenmesi" diye konuştu.



İşte hayat kurtaracak tüyolar



Yılmaz, soba yakma ile ilgili şu tavsiye ve uyarılarda bulundu:



"Öncelikle sobayı doğru bir şekilde yakmak gerekir. Öncelikle sobanın yakıtı yakmadan önce sobanın bulunduğu ortamı havalandırmalı. olduğu ortamlarda, havalandırmanın da etkili olduğunu biliyoruz. Ayrıca ikinci el dediğimiz plastik ve tekstil ürünleri gibi atık malzemeleri kullanılabiliyor. Bu çok kritik ve zararlı bir yakış tarzı. Özellikle geç saatlerde sobaya yanıcı madde atmamak çok önemlidir. Saat 21: 00-22: 00'den sonra kendi ısısıyla devam etmesi önemlidir. Kaliteli yakıt kullanmak karbonmonoksit gazı ölümlerine karşı alınabilecek en önemli tedbirlerden bir diğeridir."



40 bin kişi bilgilendirildi



Geçen yıl 10 bini ev hanımı, 24 bini çocuk olmak üzere toplam 40 bin kişiye soba kurma ve yakma konusunda bilgi verdiklerini hatırlatan Daire Başkanı Yılmaz, baca temizliği konusunda ise yetkili firmalardan destek istenebileceğini ifade etti. Yılmaz, "Baca temizliğinde yetkili firmalar var. Pahalı bir işlem de değil. Bacalar temiz olursa, kaliteli yakıt ve doğru soba yakılı ile kışı huzurlu geçirebiliriz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA