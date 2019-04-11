Sessiz Ölüme Dedektörlü Önlem

Kilis Valiliği tarafından karbonmonoksit gazından ölümleri önlemek için karbonmonoksit dedektörü dağıtımı yapıldı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, Her yıl çok sayıda insanın ölümüne neden olan ve ilimizde de artış gösteren karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek ve toplumsal farkındalık oluştumak amacıyla Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karbonmonoksit dedektörü dağıtımı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Karbonmonoksit, öldürme potansiyeli olan, renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmesi zor bir gazdır. Özellikle bu yıl kış döneminin ağır geçmesi ile ilimiz merkez ve ilçelerinde meydana gelen soba zehirlenmelerindeki artış nedeniyle 'Sessiz Ölüm' yani Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı 300 adet erken uyarı dedektörü dağıtımı yapılmaktadır. Sosyal Yardım ve İnceleme personelleri tarafından ikametlerinde tek tek ziyaret edilen ailelerimize, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı doğru soba kullanımıyla ilgili bilgiler verilip konu ile ilgili broşürler dağıtılmakta ve aynı zamanda karbonmonoksit dedektörlerinin konutlara montajı yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı. - KİLİS

Kaynak: İHA