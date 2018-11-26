Sessiz Müzayede Başladı! Cemiyetin Ünlü İsimleri Katıldı

Bu müzayede de Seyfi Toray, Feyhaman Duran,Şeref Akdik, Celal Uzel, İsmail Altınok, Eşref Üren, "Beyrutlu" Ali Cemal ve Fahrettin Arkunlar gibi sanatçıların eserleri açık artırmaya çıkarıldı.

8 Aralık 2018'de sona ederecek "sessiz müzayede" için düzenlenen kokteyle aralarında Feryal Gülman,Sevim Uyar,Berrin Zorlu,Kardelen Acar,Elif İnci Aras,Nurhan Tarman,Sevil Hansen,Elif Ece Uzun ,Berrak Tüzünataç ,Pelin Batu,bu ünlü koleksiyonu görmek için Portakal Sanat Evi'ne geldiler. "Sessiz Müzayede"lerde eserler sergilendikleri iki hafta süresince teklif vermeye açık oluyorlar. Eserleri inceleyen bir sanatsever, hem daha önce teklif edilen rakamları öğrenebiliyor hem de kendisi teklif verebiliyor. Eser, sergilenme sonunda verilmiş olan son teklifte kalıyor.

Genç yeteneklere destek verilecek..

Türk Resim Sanat'ında, portre sanatının ilk ve en önemli temsilcisi

Feyhaman Duran'ın,Anadolu Hisarı'ndaki ünlü yalısında mavi dantel nişan kıyafeti ile resmedilmiş Nebahat Ergi tablosuna önünde dikkat çeken Gül Ergi,"annemin portresi serginin tek paha biçilmez tablosu,annemin de vasiyeti üzerine müzayede gelirinin bir kısmı ile genç yeteneklere, resim ve heykel öğrencilerine eğitim desteği vereceğim için de çok mutluyum" dedi.