Sessiz Devrim!

CELAL UMUT EREN

Sadece Galatasaray ve Beşiktaş'ın yer aldığı ilk sekiz arasındaki diğer altı takımın toplam transfer harcaması 5.5 milyon euro oldu. Buna rağmen doğru politikalar, isabetli kadro mühendisliği Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Ankaragücü ve Göztepe'nin sessiz bir devrime imza atmasını sağladı.

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta sonunda oluşan tablo sürpriz bir gerçeği gözler önüne serdi. Son 5 yıllık süreçte UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları ve anlaşmaları, İstanbul'un 3 büyük kulübü; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı direkt etkilerken, geride kalan kulüpler daha farklı bir yapı kurdu.Son 2 yılda hem dövizdeki dalgalanmalar hem de maddi sıkıntılar nedeniyle transfer çalışmalarında farklı bir rota izleyen Anadolu kulüpleri ile Kasımpaşa ve Başakşehir adeta ortaya yeni bir yapı çıkardı. Bu sezon başında üç büyükler dışındaki kulüpler transferde adeta ders verip, bonservissiz futbolcular, scouting yapıları ve teknik direktör modelleriyle alkışı topladı.

Rahatça lider

İlk 8 sırada yalnızca Galatasaray ve Beşiktaş yer alırken, diğer 6 takımın toplam transfer harcaması 5.5 milyon euro oldu. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Ankaragücü ve Göztepe, Süper Lig'de sessizce devrim hazırlığı yapıyor.

Sezonun ilk yarısının bitimine 5 hafta kala da zirvede sürpriz bir tablo ortaya çıktı. Abdullah Avcı ile son 5 sezonda hep üstüne koyan Başakşehir, sadece 2 milyon euroluk transfer tablosuyla liderliği rahatça aldı.

Kaldığı yerden

Ligdeki ağırlığını her geçen hafta biraz daha hissettiren Kasımpaşa, 1.8 milyon euro harcadığı Trezeguet, Diagne ve Eduok'lu hücum hattıyla 22 puanla 3. sırada bulunuyor. Evkur Yeni Malatyaspor özellikle Erol Bulut'la geçen sezon başladığı yürüyüşü bu sezon tek bir bonservis ödemeden sürdürdü, 4. basamağa yerleşti. Samuel Eto'o ve Samir Nasri gibi yıldızlarla ses getirse de başarılı olamayan Antalyaspor bu sezon Bülent Korkmaz'la para harcamadan 5. sıraya oturdu.

6 yıl sonra Süper Lig'e dönen ve İsmail Kartal'la yolları ayırmayıp, transferde de bonservissiz isimlere yönelen Ankaragücü, 6. sırada durdu. Evinde fırtına gibi esen, Galatasaray'ın istemediği Yasin Öztekin'i bedavaya getiren Göztepe de 8. sırada dikkat çekiyor.

İsmail Kartal yıldızlaştı

2011-12 sezonunda Süper Lig'e veda ettikten sonra tam 6 yıl bekleyen Ankaragücü, İsmail Kartal ile beklenmedik bir çizgiye ulaştı. Spor Toto 1. Lig'de Ankaragücü'nü zirveye taşıyan Kartal, kaldığı yerden devam etti.

Kadıköy'de eski kulübü Fenerbahçe'yi 3-1'le geçerek flaş bir sonuca imza atan İsmail Kartal, sıfır bonservisle kurduğu takımıyla 6. sırayı kaptı. Başkentin sarı-lacivertli ekibi ayrıca ligde Konyaspor yenilgisi öncesi yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisiyle de fark yarattı. Ankaragücü, Watford'dan Djedje, Malaga'dan Bakary Kone, Antalyaspor'dan El Kabir, Sivasspor'dan Bifouma ve Verona'dan Alessio Cerci gibi isimleri de bedavaya getirip ayrı bir başarı öyküsü yazdı.

Abdullah Avcı eseri

Süper Lig'de zirve ile özdeşleşen Medipol Başakşehir, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. Abdullah Avcı ile 5. sezonunda daha güçlü olan turuncu-lacivertliler, her zamanki sistemi ve disipliniyle şampiyonluk şarkılarını artık daha yüksek sesle söylüyor.

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta sonunda Medipol Başakşehir fırtınası esiyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan turuncu-lacivertliler, son 4 sezonda yakaladığı zirve alışkanlığını devam ettiriyor.Abdullah Avcı ile 5. sezonunda yine disiplinli ve sistemli olan İstanbul ekibi, transferde bu sezon sadece Jojic'e 2 milyon euro harcadı.

Soner Aydoğdu'yu da bonservissiz kadrosuna katan turuncu-lacivertliler, Edin Visca, Mert Günok, Volkan Babacan, Mossoro, Epureanu, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu ve Adebayor gibi yıldızlarıyla öne çıktı.8 yıldır Başakşehir forması giyen Visca ve 5 senedir yer alan Mossoro'nun öncülüğünde fark yaratan Başakşehir, istikrarı, oturmuş kadrosu, planlaması ve Abdullah Avcı ile farklı bir görüntü çiziyor.

Abdullah Avcı, daha önce Türkiye'de olmamış bir başarı hikayesi ve görev süresiyle parlıyor. Başakşehir'le ligde 199 maça çıkan Abdullah Avcı, maç başına 2 puan ortalamasına yaklaşan ortalamasıyla başarı hikayesine devam ediyor.

12 lig maçında sadece 5 gol yiyen turuncu-lacivertli takım, Manchester City ile beraber Avrupa'nın da en az gol yiyen takımı konumuna geldi.

Erol Bulut farkı

Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yaklaşık 3 yıl yardımcılığını yapan 43 yaşındaki Erol Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor ile geçen sezondan beri farklı bir görüntü sergiliyor. Bu sezon transferde hiç bonservis ödemeden genelde bedava ve kiralık oyunculara yönelen sarı-siyahlılar, tarihinde ilk kez üst üste 3 maç kazanıp kalesinde gol görmedi.

Sahasında Fenerbahçe'yi 1-0, Galatasaray'ı 2-0 yenen Malatya ekibi, Trabzonspor'u da 5-0'la devirdi. Erol Bulut'un öğrencileri, tarihlerinde ilk defa ayrıca ligde 5-0'lık bir galibiyet yaşadı.

Bedavaya getirilen orta sahadaki yıldızlar Guilherme ve Aleksic'in ortaya koyduğu performans da parmak ısırtıyor. Guilherme, 12 maçta 3 gol, 6 asist, Aleksic de 12 maçta 5 gol, 2 asistle fark yarattı.

Tecrübe faktörü

Sezona Kemal Özdeş'le başlayan Kasımpaşa, zirve yolundaki yürüyüşünü Mustafa Denizli ile devam ettiriyor. Türk futbolunun dev isimlerinden biri olan Mustafa Denizli ile başarılı çıkış sürüyor. Lacivert-beyazlılar, özellikle hücum hattındaki performansıyla öne çıkıyor. Transfer döneminde şu an Avrupa takımlarının da takibinde olan Mısırlı yıldız Trezeguet'ye 2 milyon euro ödeyen Kasımpaşa, bir diğer bonservis başarısına imza atan takım oldu.

Kasımpaşa'da Çin'den bedavaya getirilen Mbaye Diagne'nin 12 maçta 12 gol, 2 asistle oynaması dikkat çekiyor. Ligde gol krallığında oturan Diagne'nin dışında 2018 Dünya Kupası'nda da Mısır forması giyen Trezeguet, 12 maçta 5 gol, 4 asistle forma giyiyor. Ayrıca Eduok ve İlhan Depe gibi mütevazı yıldızlarla da hücumda etkili bir görüntü çiziliyor. Kasımpaşa, 12 lig maçında attığı 26 golle ligin en skorer takımı konumunda.

Yasin Öztekin sürprizi

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'e dönerek, 15 yıllık özlemini bitiren Göztepe, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde bilhassa iç sahada fırtına gibi esen sarı-kırmızılılarda özel bir isim daha dikkat çekiyor.

G.Saray'da istenmeyerek boşa çıkan Yasin Öztekin, bonservissiz bir şekilde İzmir ekibine geldi. Ligde 12 hafta da 7 gol atan Yasin, ligin en değerli oyuncularından biri oldu. Galatasaray'da yaşadığı sıkıntılardan sonra Göztepe'de parlayan 31 yaşındaki oyuncu, hayata döndü. İç sahada da fark yaratan Göztepe, 6 maçta 5 galibiyet aldı. İzmir temsilcisi evinde Fenerbahçe'yi 1-0, Beşiktaş'ı da 2-0 ile devirdi.

Göztepe ayrıca Halil Akbunar, Alpaslan Öztürk ve Berkan Emir gibi yerli yıldızlarla da öne çıkıyor. İzmir ekibi, transferde de sadece 1.9 milyon euro harcadı.

Daha mütevazı

Antalyaspor son 2 yılda Samuel Eto'o ve Samir Nasri gibi transfer hamleleriyle adından söz ettirirken bu sezon bambaşka bir yola gitti.

Ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılar sonrası sezon başında Bülent Korkmaz öncülüğünde transferde sessiz kalan kırmızı-beyazlılar, tek bir bonservis ödemedi, sadece Mevlüt Erdinç'i kiraladı.

Özellikle 3. haftada Beşiktaş deplasmanında gelen 3-2'lik galibiyet göze batarken, Doukara, Olcan Adın, Diego ve Cissokho gibi mütevazı yıldızlarıyla alkış alıyor. Antalyaspor, Sandro'yu da Benevento'ya satarak, 2 milyon euroluk artıya çıktı.