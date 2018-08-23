Sessiz Çığlık Bisiklet Turu Fransa'da - Strazburg

ÖMER AYDIN - 49 günde 10 Avrupa ülkesinde 4 bin 521 kilometre pedal çevirmek için yola çıkan Sessiz Çığlık Bisiklet Turu üyeleri, Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde basın açıklaması yaparak engellilerin taleplerini dile getirdi.

12 kişiden oluşan grubun üyeleri, AİHM önünde Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Rami Şaylıman ile AA muhabirine açıklamada bulundu.

Tur Koordinatörü Hüseyin Nacar, Sessiz Çığlık Bisiklet Turu'nun bir spor etkinliği veya turistik bir gezi olmadığının altını çizerek, "Burada engelli haklarına vurgu yapmak için engellilerin de eşit yurttaş olduklarını belirtmek, pozitif ayrımcılık yapmak üzere, engelin bedenlerde değil düşüncelerde olduğunu vurgulamak adına bu yola baş koyduk. 4 bin 521 kilometre hayata pedal çeviriyoruz. Savaş istemiyoruz. Darbe istemiyoruz. Terör istemiyoruz. Engelliler ordusuna yeni engelliler dahil olmasın diye, Avrupa'da karar mercii olan bir takım organların, kurum ve kuruluşların önüne gelip, sessiz çığlık atıyoruz. Pedalın sesi ne kadar ses çıkarıyorsa bizim çığlığımız da o kadar. Biz burada slogan atmıyoruz, herhangi bir eylem yapmıyoruz, insani ve vicdani bir şey yapıyoruz." dedi.

Sessiz Çığlık Bisiklet Turu'nun insanlık tarihi açısından önemli bir oluşum olduğunu kaydeden Nacar, "Strazburg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde, engellilerin de eşit birer yurttaş olduklarını belirtmek adına bir sessiz çığlığımız olacak." şeklinde konuştu.

Nacar, terörle mücadele gazisi, engelli milli sporcu ve görme engelli sporcuların da yer aldığı 12 kişilik ekiple İstanbul'dan yola çıktıklarını, turun gerçekleşmesi için büyük destekte bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin'e, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a, Cumhurbaşkanı Basın Danışmanı Zafer Demez ve Dışişleri Bakanlığına ekip olarak teşekkür ettiklerini söyledi.

İstanbul'dan Edirne'ye kadar İstanbul Valiliğinin sağladığı özel bir konvoy eşliğinde yol aldıklarını anlatan Nacar, Dışişleri Bakanlığının da geride bıraktıkları ülkelerdeki temsilcilikleri harekete geçirerek, her türlü yardım ve desteği sağlama konusunda seferber olduklarını kaydetti.

Almanya'nın Schalke 04 takımında oynayan ve ekibe dönüşümlü olarak katılan görme engelli futbolcu Ali Çavdar da AİHM önünde açıklama yaptı. Aynı zamanda hukukçu kimliği de bulunan Çavdar, şunları söyledi:

"Her grup büyümek, çoğalmak ister. Biz engelliler grubu olarak büyümek istemeyen bir grubuz. Aramıza insandan kaynaklı yeni engellilerin katılmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Barış için, savaşa, teröre hayır diyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz. İnsan Hakları Mahkemesinin önünde olmamız nedeniyle de ulusal veya uluslararası yargıdan kaynaklı, engellilerin önünde engel olan bütün unsurların ortadan kaldırılması için burada çağrıda bulunuyoruz."

Dünyada hukuk sürecinin aksaklıklarla dolu olduğu ve engelliler söz konusu olduğunda bu durumun iki katı daha arttığını kaydeden Çavdar, AİHM önüne gelerek tüm dünyadan gelen başvuruların daha ivedilikle incelenmesi ve sonuçlandırılması çağrısında bulunduklarını sözlerine ekledi.

Sessiz Çığlık Bisiklet Turu'nun üyelerini karşılayan ve üyelere Strazburg Başkonsolosluğu konutunda resepsiyon veren Başkonsolos Rami Şaylıman ise "Ekibimizi Avrupa'nın başkenti Strazburg'da ağırlamaktan ve bu anı paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. AİHM önünde yaptıkları çağrı da oldukça anlamlı. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde sona erecek olması da çok anlamlı." sözleriyle çıktıkları bu uzun ve cesaret dolu yolda engellilere desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda güzergahını takip eden grup, yol boyunca uluslararası kuruluşların önlerinde basın açıklamaları yaparak karar alma mekanizmaları ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Toplam 10 Avrupa ülkesinde 49 gün pedal çevirecek olan görme, işitme, ortopedik engelli bisikletçilerden oluşan grup, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Lahey Adalet Divanı önünde engellilerin haklarına dikkatleri çekerek barış çağrısı yapacak.