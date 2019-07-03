Sessiz Bir Yer 2 Filmi
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A Quiet Place 2, yönetmenliğini John Krasinski’nin üstlendiği 2018 yapımı korku filmi Sessiz Bir Yer’in devam halkası. Başrollerinde yönetmenin yanı sıra Emily Blunt, Noah Jupe ve Millicent Simmonds’ın yer aldığı ilk filmde, güvenlikleri için seslerinden vazgeçen bir ailenin hikayesi konu ediliyordu. Filminin devam halkasında ise, ilk filmde yaşanan saldırıdan kurtulmayı başaran kişilerin hayatlarının konu edilmesi bekleniyor.
Yönetmen: John Krasinski
Senaryo: John Krasinski
Oyuncular: Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cillian Murphy, Brian Tyree Henry
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: A Quiet Place 2
Yapımcı Firma: Paramount Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 20.03.2020
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