Sessiz Bir Yer 2 Filmi

A Quiet Place 2, yönetmenliğini John Krasinski’nin üstlendiği 2018 yapımı korku filmi Sessiz Bir Yer’in devam halkası. Başrollerinde yönetmenin yanı sıra Emily Blunt, Noah Jupe ve Millicent Simmonds’ın yer aldığı ilk filmde, güvenlikleri için seslerinden vazgeçen bir ailenin hikayesi konu ediliyordu. Filminin devam halkasında ise, ilk filmde yaşanan saldırıdan kurtulmayı başaran kişilerin hayatlarının konu edilmesi bekleniyor.



Yönetmen: John Krasinski

Senaryo: John Krasinski

Oyuncular: Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cillian Murphy, Brian Tyree Henry

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: A Quiet Place 2

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 20.03.2020

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Kaynak: InterSinema.com