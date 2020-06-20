Sess Türkbükü ve Arnavutköy Balıkçısı sezonu açtı
İşletmeciliğini Nedim Binler ve Yüksel-Ecevit Yılan'ın yaptığı Bodrum Türkbükü'nde yer alan Sess Türkbükü ve Arnavutköy Balıkçısı sezonu açtı..
20.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:30
Sess Türkbükü'nün İşletmeciliğini Nedim Binler ve Yüksel-Ecevit Yılan'ın yaptığı, Arnavutköy Balıkçısı'nın ise işletmeciliğini yapan Yılmaz Keleş sezona cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış simalarıyla merhaba dedi. Açılışa Cem Kalyoncu, Burak-Gülin Karabacak, Ozan Doğulu, Hera, Gaya-Alpay Başaran, Metin Şen, Kerem Dürüst, Şebnem Ercantürk, Ercan-Jale İşal, Garo Nişan, Duygu-Sinan Dandin, Uğur Heperol, Ediz Tuncay, gibi isimler katıldı.& ;
Kaynak: Snob Magazin