Sess Türkbükü ve Arnavutköy Balıkçısı sezonu açtı İşletmeciliğini Nedim Binler ve Yüksel-Ecevit Yılan'ın yaptığı Bodrum Türkbükü'nde yer alan Sess Türkbükü ve Arnavutköy Balıkçısı sezonu açtı..

Sess Türkbükü'nün İşletmeciliğini Nedim Binler ve Yüksel-Ecevit Yılan'ın yaptığı, Arnavutköy Balıkçısı'nın ise işletmeciliğini yapan Yılmaz Keleş sezona cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış simalarıyla merhaba dedi. Açılışa Cem Kalyoncu, Burak-Gülin Karabacak, Ozan Doğulu, Hera, Gaya-Alpay Başaran, Metin Şen, Kerem Dürüst, Şebnem Ercantürk, Ercan-Jale İşal, Garo Nişan, Duygu-Sinan Dandin, Uğur Heperol, Ediz Tuncay, gibi isimler katıldı.& ; Kaynak: Snob Magazin