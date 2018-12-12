Sesrıc Heyeti Vali Çakacak'ı Ziyaret Etti

Vali Çakacak, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Müdürü Kulaklıkaya ve beraberindeki heyeti kabul etti

Ziyaret esnasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren SESRIC Genel Müdürü Büyükelçi Kulaklıkaya, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ensar Vakfı'nın ortaklığı ile 'İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Öğrenciler Staj Programı'nın başarıyla yürütüldüğünü söyledi. Bugün de söz konusu proje sayesinde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden Türkiye'de öğrenim gören öğrencilere sanayi kuruluşlarımızda staj yapma imkanı sağlanmasının, işletmelerin dışa açılması konusunda olumlu katkılarının olacağını bildiren SESRIC Genel Müdürü Büyükelçi Kulaklıkaya; bu kapsamda, BEBKA'nın koordinasyonunda SESRIC tarafından Eskişehirli sanayici ve işadamlarının bilgilendirileceğini ifade etti.

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin 1 Haziran 1978 tarihinde Ankara'da faaliyete başladığını hatırlatan SESRIC Genel Müdürü Büyükelçi Kulaklıkaya da, SESRIC'in üye ülkelerin ihtiyaçları ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel amaçları doğrultusunda seçili alanlarda eğitim programları organize ettiğini kaydetti. - ESKİŞEHİR