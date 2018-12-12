Sesrıc, Eskişehir Valiliği'ni Ziyaret Etti

İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı Ankara merkezli İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Müdürü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve beraberlerindekiler Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren SESRIC Genel Müdürü Büyükelçi Kulaklıkaya, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ensar Vakfı'nın ortaklığı ile İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Öğrenciler Staj Programının başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Söz konusu proje sayesinde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden Türkiye'de öğrenim gören öğrencilere sanayi kuruluşlarımızda staj yapma imkanı sağlanmasının işletmelerin dışa açılması konusunda olumlu katkılarının olacağını aktaran Kulaklıkaya, BEBKA'nın koordinasyonunda SESRIC tarafından Eskişehirli sanayici ve iş adamlarının bilgilendirileceğini belirtti.

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin 1 Haziran 1978 tarihinde Ankara'da faaliyete başladığını hatırlatan SESRIC Genel Müdürü Büyükelçi Kulaklıkaya, SESRIC'in üye ülkelerin ihtiyaçları ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel amaçları doğrultusunda seçili alanlarda eğitim programları organize ettiğini kaydetti.