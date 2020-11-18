SESOB, Şekerbank ile kredi protokolü imzaladı
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SESOB, Şekerbank ile kredi protokolü imzaladı

18.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:42
SESOB, Şekerbank ile kredi protokolü imzaladı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Şekerbank arasında "Kapımız Esnafa Açık" protokolü imzalandı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Şekerbank arasında "Kapımız Esnafa Açık" protokolü imzalandı.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, imza törenine Şekerbank Karadeniz Bölge Müdürü Emrah Özdemir, Şube Müdürü Aykut Taşlık ile SESOB Başkanı Beşir Köksal katıldı.

Törende konuşan Özdemir, protokol ile esnafın kapısının her zaman açık kalmasını amaçladıklarını ve esnafa destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Esnafın finansman kaynaklarına ulaşmasını kolaylaştırmak suretiyle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını, esnafın bankacılık ve ürün hizmetlerinden avantajlı yararlanmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile yapmış olduğumuz protokol ile uygun görülen krediler, 36 aya varan vadelerle, aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli ticari kredi kullanabileceklerdir. Kerdi alan esnaflarımıza, bankamızın liste faiz oranı üzerinden indirim yapılacaktır. Mevcut Şekerbank POS cihazı olmayan ve ilk kez POS cihazı alacaklardan ise ilk 3 ay kira bedeli de alınmayacaktır. 'Kapımız Esnafa Açık' platformu ile esnafın iş hacminin artması ve böylece kapılarının hep açık kalması, üretim ve beraberindeki ülke ekonomisinin canlanmasına katkı sağlaması amaçlanıyor."

Protokol ile esnafa daha düşük faizle kredi desteği sağlanacağını vurgulayan Köksal da esnaf ve sanatkarı destekleyecek olan her projenin altına imza atacaklarını belirtti.

Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarların mağdur olduklarını aktaran Köksal, "Esnafımızın zor günleri atlatması için elbette destek olunmalıdır. Şekerbank ile yaptığımız kredi protokolü ile esnaflarımıza bir nebze de olsa daha düşük faizle kredi desteği sağlamak istedik. Bir yıl geçerli olacak bu kredi protokolünden esnaflarımızın faydalanmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Özdemir ile Köksal arasında kredi protokolü imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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